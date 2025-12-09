Multi от Минфин
9 декабря 2025, 18:10

В Польше предложили ввести официальное графическое изображение злотого

У польского злотого до сих пор нет единого официального графического символа. К примеру, доллар, евро и фунт стерлингов получили мировое признание благодаря, среди прочего, специальным графическим символам. Теперь возникла идея предоставить злотому аналогичное признание. Петиция по этому вопросу была подана в сейм и Министерство финансов. Экономисты поддерживают такую идею, пишет Inpoland.

У польского злотого до сих пор нет единого официального графического символа.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что предлагают

Автор петиции, пожелавший остаться анонимным, предложил ввести официальный графический символ польского злотого — букву «Z», перечеркнутую диагональной линией.

По словам автора петиции, символ был бы простым, современным и четко ассоциировался с польским алфавитом.

В обосновании подчеркивалось, что символ мог бы стать «четким сигналом силы, стабильности и независимости польской финансовой системы».

Кроме того, его внедрение облегчило бы использование валюты иностранцами, для которых аббревиатура «PLN» не всегда ясна.

Автор петиции отмечает, что новый символ будет легко использовать в печатном и электронном вариантах. Графический символ мог бы успешно появляться в финансовых документах, образовательных материалах, СМИ и рекламе.

По словам автора петиции, символ стал бы «символом новой эры для польского злотого» — сильной, надежной и узнаваемой валюты как внутри страны, так и на международном уровне.

Некоторые экономисты поддерживают эту идею и считают, что установка символа может быть решающей для развития национальной идентичности.

Хотя новый символ не сделает злотый валютой с мировым признанием, сравнимым с долларом или евро, он может способствовать развитию так называемого экономического патриотизма.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
