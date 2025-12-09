Официальный курс НБУ: доллар и евро растут

НБУ установил новые курсы валют на среду, 9 декабря. Согласно данным регулятора, доллар и евро выросли в цене.

На среду НБУ установил такой курс доллара: 42,1838 грн. Это на 11 копеек больше, чем во вторник (42,0700).

Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 49,0935, что на 7 копеек больше, чем во вторник (49,0242).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на среду установил такой курс польского злотого: 11,5905 (во вторник курс был 11,6055).

