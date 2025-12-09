Цены на бензин в США упали до 5-летних минимумов — топливо никому не нужно

Спотовые цены на бензин в США в последние дни опустились до многолетних минимумов. Давление на рынок оказывают продолжающийся рост запасов топлива и слабый спрос со стороны потребителей, пишет S&P Global.

Что с ценами

8 декабря цена на бензин марки Unleaded 87 на побережье Мексиканского залива снизилась на 4,60 цента до $1,8056 за галлон ($0,48 за литр). Цена на эталонный бензин CBOB 87 в этом же регионе была оценена на уровне $1,6741 за галлон ($0,44 за литр), что близко к минимуму за последние пять лет.

Согласно последним данным Управления энергетической информации США, запасы бензина на побережье Мексиканского залива за неделю, завершившуюся 28 ноября, выросли на 3,75 млн баррелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В гавани Нью-Йорка цены на баржевые партии бензина также пошли вниз. 8 декабря они упали на 3,60 цента до $1,8081 за галлон ($0,48 за литр) — самого низкого уровня с марта 2021 года.

При этом, в отличие от юга страны, общие запасы бензина на Атлантическом побережье находятся вблизи сезонных минимумов.

Аналитики S&P Global Energy отмечают, что импорт бензина в этот регион в 2025 году постоянно находился ниже средних пятилетних значений, и ожидают дальнейшего снижения поставок из-за роста спроса в Европе.

Падение цен на физическом рынке происходит вслед за снижением фьючерсов. Контракт NYMEX RBOB с поставкой в следующем месяце подешевел с $2,0116 (пик середины ноября) до $1,7981 за галлон к 8 декабря.

Спрос на бензин в США упал на 4,6% за неделю — до 8,33 млн баррелей в сутки. Это на 4,7% ниже уровня прошлого года и является самым низким показателем для недели Дня благодарения с 2023 года.

Снижение цен затронуло и другие части страны. Так, на Среднем Западе стоимость бензина упала до $1,5781 за галлон ($0,42 за литр) — минимума с начала февраля 2021 года.