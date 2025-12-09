Multi от Минфин
9 декабря 2025, 16:45 Читати українською

Льготы по таможенным платежам за год выросли почти на 40%: Гостаможслужба рассказала, кто получил самые большие преференции

В ноябре 2025 года в государственный бюджет Украины поступило 61,9 млрд. грн. таможенных платежей. В то же время, значительная часть импорта была оформлена с применением льгот: объем предоставленных преференций по уплате таможенных платежей составил 32,1 млрд грн. Эта сумма составляет 51,9% от общих поступлений в бюджет. Об этом сообщает Гостаможслужба.

В ноябре 2025 года в государственный бюджет Украины поступило 61,9 млрд.
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По сравнению с ноябрем 2024 года объем предоставленных льгот вырос на 9 млрд грн, или на 38,9% (в прошлом году этот показатель составил 23,1 млрд грн).

Структура предоставленных таможенных льгот в ноябре

Наибольшую долю в общем объеме преференций составили:

  • Товары оборонного назначения: 50,5% всех льгот, что составляет 16,2 млрд грн.
  • Подакцизные товары (табак) для дальнейшего производства в Украине: 15,9% (5,1 млрд грн).
  • Соглашения о свободной торговле: Освобождение от уплаты ввозной пошлины в рамках международных соглашений — 11,5% (3,7 млрд грн).
  • Электромобили: Льготы при ввозе электрического транспорта — 9,4% (3 млрд грн).
  • Восстановление энергосистемы: Товары для ремонта и восстановления энергетической инфраструктуры — 6,3% (2 млрд грн).
  • Другие льготы согласно действующему законодательству — 6,3% (2 млрд грн).

Общая динамика за 11 месяцев

За 11 месяцев 2025 года объем предоставленных льгот по уплате таможенных платежей достиг 285,3 млрд грн. Это на 40,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда сумма преференций составила 203,3 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
