Льготы по таможенным платежам за год выросли почти на 40%: Гостаможслужба рассказала, кто получил самые большие преференции

В ноябре 2025 года в государственный бюджет Украины поступило 61,9 млрд. грн. таможенных платежей. В то же время, значительная часть импорта была оформлена с применением льгот: объем предоставленных преференций по уплате таможенных платежей составил 32,1 млрд грн. Эта сумма составляет 51,9% от общих поступлений в бюджет. Об этом сообщает Гостаможслужба.

По сравнению с ноябрем 2024 года объем предоставленных льгот вырос на 9 млрд грн, или на 38,9% (в прошлом году этот показатель составил 23,1 млрд грн).

Структура предоставленных таможенных льгот в ноябре

Наибольшую долю в общем объеме преференций составили:

Товары оборонного назначения: 50,5% всех льгот, что составляет 16,2 млрд грн.

Подакцизные товары (табак) для дальнейшего производства в Украине: 15,9% (5,1 млрд грн).

Соглашения о свободной торговле: Освобождение от уплаты ввозной пошлины в рамках международных соглашений — 11,5% (3,7 млрд грн).

Электромобили: Льготы при ввозе электрического транспорта — 9,4% (3 млрд грн).

Восстановление энергосистемы: Товары для ремонта и восстановления энергетической инфраструктуры — 6,3% (2 млрд грн).

Другие льготы согласно действующему законодательству — 6,3% (2 млрд грн).

Общая динамика за 11 месяцев

За 11 месяцев 2025 года объем предоставленных льгот по уплате таможенных платежей достиг 285,3 млрд грн. Это на 40,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда сумма преференций составила 203,3 млрд грн.