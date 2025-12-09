Multi от Минфин
9 декабря 2025, 16:02 Читати українською

BMW назначила нового генерального директора

Компания BMW назвала нового главного исполнительного директора: им станет руководитель производственного отдела Милан Неделькович. Он возглавит концерн в период непростого, но амбициозного перехода к электрификации. Об этом сообщает пресс-служба BMW Group.

Компания BMW назвала нового главного исполнительного директора: им станет руководитель производственного отдела Милан Неделькович.
Фото: Милан Неделькович / bmwgroup.com

56-летний Неделькович сменит в должности 61-летнего Оливера Зипсе в мае, когда действующий СЕО покинет свой пост.

Неделькович, работающий в BMW на протяжении всей карьеры, имеет большой опыт управления производственной сетью при переходе на электромобили. В частности, он руководил заводом, который выпускал городской электрокар i3 (дебют 2013 года), и отвечал за переоснащение заводов по выпуску автомобилей с разными типами силовых агрегатов на одной линии.

Реакция рынка

Акции BMW на Франкфуртской бирже после оглашения нового гендиректора немного снизились, но с начала года они выросли на 23%, что делает компанию самым эффективным автопроизводителем в индексе Stoxx 600 Automobiles & Parts, сообщает Bloomberg.

Изменения в отрасли и гибкая стратегия BMW

Назначение Недельковича является частью более широкого смены руководства в европейской автоиндустрии, где в последние месяцы новых СЕО получили такие конкуренты, как Stellantis, Renault, Volvo и Porsche.

В то время как некоторые конкуренты меняли руководителей из-за падения продаж или слишком амбициозных планов по электромобилям, BMW бросает вызов критикам и придерживается гибкого подхода, производя на одних линиях как автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и полностью электрические модели.

Благодаря этой стратегии и привлекательным моделям BMW опередила Mercedes-Benz Group AG по продажам электромобилей и смогла успешно справиться со слабым спросом на авто с батарейным питанием.

Вызовы и главная задача нового СЕО

Несмотря на успехи, компания сталкивается со значительными трудностями: от падения доли рынка в Китае до возможных последствий новых тарифов президента США Дональда Трампа, угрожающих нарушить отлаженную глобальную производственную сеть.

Назначение Недельковича, тесно сотрудничавшего с действующим гендиректором, свидетельствует о планомерном и спокойном изменении руководства.

Ключевой задачей Недельковича на срок, который продлится до 2031 года, станет запуск линейки автомобилей Neue Klasse — крупнейшей инвестиции в истории BMW. Заказы на первую модель этой архитектуры, электрический iX3, уже превышают ожидания.

Эта новая архитектура призвана помочь BMW противостоять усилению конкуренции со стороны китайских производителей, таких как BYD и Xiaomi, а также новому давлению со стороны Mercedes.

Биография

Неделькович изучал машиностроение в престижном немецком университете RWTH Aachen и MIT в США, получив впоследствии докторскую степень в Техническом университете Мюнхена.

Он начал свою профессиональную карьеру в BMW в качестве стажера в 1993 году и накопил большой международный опыт. Неделькович занимал руководящие должности на заводе в Оксфорде, управляющего директора заводов в Лейпциге и Мюнхене, а также старшего вице-президента по корпоративному качеству.

«Милан Неделькович имеет доказанное глубокое понимание технологий, включая применение человекоподобных роботов, и потому, на наш взгляд, идеально подходит для того, чтобы возглавить BMW в следующем десятилетии», — отметил аналитик Bernstein Стивен Райтман.

BMW Group

В BMW Group входят четыре бренда: BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad. Производственная сеть BMW Group состоит из более чем 30 производственных площадок по всему миру; компания имеет глобальную сеть продаж более чем в 140 странах.

В 2024 году BMW Group продала 2,45 миллиона легковых автомобилей и более 210 000 мотоциклов по всему миру. Прибыль до налогообложения в 2024 финансовом году составила 11,0 миллиарда евро при доходе в 142,4 миллиарда евро. По состоянию на 31 декабря 2024 года в BMW Group работало 159 104 сотрудника.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
