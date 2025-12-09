Multi от Минфин
9 декабря 2025, 15:41

Revolut предлагает бывшим сотрудникам продать акции, но дешевле рынка

Самый дорогой стартап Европы, финтех-гигант Revolut, открывает окно возможностей для своих бывших сотрудников, предлагая выкупить их доли в компании. Правда, цена выкупа будет существенно ниже той, которую получили действующие сотрудники и ранние инвесторы в ходе недавних сделок. Об этом сообщает Financial Times 9 декабря.

Самый дорогой стартап Европы, финтех-гигант Revolut, открывает окно возможностей для своих бывших сотрудников, предлагая выкупить их доли в компании.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Математика предложения

Согласно письму акционерам, компания готова платить $966,74 за одну акцию. Эта цифра основана на оценке всего бизнеса в $52,5 млрд.

Это создает интересную ситуацию на рынке:

  • С одной стороны, это на 30% меньше официальной рыночной оценки Revolut ($75 млрд), которую компания получила во время последнего раунда финансирования.
  • С другой стороны, это на 12% больше, чем цена, по которой бывшим сотрудникам разрешалось продавать акции в прошлом году.

Почему возникло такое предложение

В руководстве Revolut объясняют, что пошли на этот шаг из-за высокого спроса. В компанию поступали многочисленные запросы от бывших членов команды, которые хотели бы превратить свои ценные бумаги в реальные деньги.

Несмотря на дисконт, речь идет о значительном состоянии. Источники издания отмечают, что для многих владельцев акций эта сделка будет означать получение выплат, измеряемых миллионами долларов.

Разные условия для «своих» и «бывших»

Политика Revolut демонстрирует четкую разницу в отношении к действующей команде и тем, кто уже покинул компанию.

  • Действующие сотрудники: В сентябре этого года получили возможность продать до 20% своих акций, исходя из максимальной оценки компании в $75 млрд (по $1381,06 за акцию).
  • Ранние инвесторы: Также имели возможность выйти из капитала по максимальной цене.
  • Бывшие сотрудники: Получают предложение со скидкой 30%.

Интересно, что в 2024 году, когда оценка компании составляла $45 млрд, отдельного дисконта для бывших сотрудников не применяли. Однако источники в компании отмечают, что сравнивать эти два процесса некорректно из-за разных рыночных условий.

Почему это важно

Выкуп акций у мелких держателей (которыми являются бывшие работники) часто производится для того, чтобы «очистить» структуру собственности перед потенциальным выходом на биржу.

Кроме того, это сигнал для рынка труда в IT-секторе: опционы (акции компании) остаются мощным инструментом обогащения, но их реальная стоимость сильно зависит от того, работаете ли вы в компании на момент продажи. Revolut, который сейчас является самым дорогим стартапом Европы, четко дает понять: максимальные бонусы получают те, кто остается в команде.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
