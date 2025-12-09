Премьер-министр Юлия Свириденко провела координационное совещание с ключевыми представителями энергетического сектора и Офиса президента для обсуждения состояния энергосистемы страны и дальнейших шагов по восстановлению. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Правительство работает над сокращением отключений электроэнергии — Свириденко
В совещании приняли участие:
- Вице-премьер Алексей Кулеба;
- И.о. министра энергетики Артем Некрасов;
- Заместитель руководителя Офиса президента Виктор Никита;
- Глава Укрэнерго Виталий Зайченко.
Восстановительные работы и графики отключений
Свириденко заслушала доклады о ходе ремонта объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате недавних вражеских обстрелов. Участники совещания скоординировали дальнейшие действия, направленные на ускоренное обновление энергосистемы.
Премьер-министр отметила, что по всей стране сейчас применяются три очереди графиков почасовых отключений.
«Работаем над сокращением их продолжительности», — сообщила Свириденко.
Решения для бытовых потребителей
Отдельно Свириденко отметила подготовку правительственных решений, направленных на перераспределение потребления электроэнергии. Цель этих мер — направить больше электроэнергии для нужд бытовых потребителей.
