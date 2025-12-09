Правительство работает над сокращением отключений электроэнергии — Свириденко

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 декабря 2025, 14:48 Читати українською

Правительство работает над сокращением отключений электроэнергии — Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко провела координационное совещание с ключевыми представителями энергетического сектора и Офиса президента для обсуждения состояния энергосистемы страны и дальнейших шагов по восстановлению. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Премьер-министр Юлия Свириденко провела координационное совещание с ключевыми представителями энергетического сектора и Офиса президента для обсуждения состояния энергосистемы страны и дальнейших шагов по восстановлению.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В совещании приняли участие:

  • Вице-премьер Алексей Кулеба;
  • И.о. министра энергетики Артем Некрасов;
  • Заместитель руководителя Офиса президента Виктор Никита;
  • Глава Укрэнерго Виталий Зайченко.

Восстановительные работы и графики отключений

Свириденко заслушала доклады о ходе ремонта объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате недавних вражеских обстрелов. Участники совещания скоординировали дальнейшие действия, направленные на ускоренное обновление энергосистемы.

Премьер-министр отметила, что по всей стране сейчас применяются три очереди графиков почасовых отключений.

«Работаем над сокращением их продолжительности», — сообщила Свириденко.

Решения для бытовых потребителей

Отдельно Свириденко отметила подготовку правительственных решений, направленных на перераспределение потребления электроэнергии. Цель этих мер — направить больше электроэнергии для нужд бытовых потребителей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+45
TAN72
TAN72
9 декабря 2025, 14:54
#
Вместо трёх часов на день будет 2
+
0
Я. ..
Я. ..
9 декабря 2025, 15:18
#
Але платити за ці 2 години з світлом всі будуть як за 10 годин з світлом!
Це буде справжня ель потужність!
Слава незламності! Бананова республіка понад усе!
+
0
Я. ..
Я. ..
9 декабря 2025, 15:20
#
Уряд сидить і думає разом с свириденко і найпотужнішим диктатором сучасності:
-А навіщо цим холопам світло взагалі? Економіка сама себе не відновить, а кредити котрі ми набрали самі себе не виплатять, нехай йдуть на заводи працювати цілодобово за продуктові талони, ще вони дома посидіти з світлом захотіли, може їм ще можливості інвестувати дати чи що? Холопи знахабніли зовсім, всіх на фронт, одні ухилянти всі ті хто не має депутатського мандату :D
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами