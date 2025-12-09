Правительство работает над сокращением отключений электроэнергии — Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко провела координационное совещание с ключевыми представителями энергетического сектора и Офиса президента для обсуждения состояния энергосистемы страны и дальнейших шагов по восстановлению. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В совещании приняли участие:

Вице-премьер Алексей Кулеба;

И.о. министра энергетики Артем Некрасов;

Заместитель руководителя Офиса президента Виктор Никита;

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко.

Восстановительные работы и графики отключений

Свириденко заслушала доклады о ходе ремонта объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате недавних вражеских обстрелов. Участники совещания скоординировали дальнейшие действия, направленные на ускоренное обновление энергосистемы.

Премьер-министр отметила, что по всей стране сейчас применяются три очереди графиков почасовых отключений.

«Работаем над сокращением их продолжительности», — сообщила Свириденко.

Решения для бытовых потребителей

Отдельно Свириденко отметила подготовку правительственных решений, направленных на перераспределение потребления электроэнергии. Цель этих мер — направить больше электроэнергии для нужд бытовых потребителей.