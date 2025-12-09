Укрпочта снизила тариф на небольшие посылки еще в 24 страны мира

Укрпочта снова расширяет географию услуги «Мелкий пакет PRIME» еще на 24 страны мира. Благодаря этому украинцы смогут отправлять небольшие свертки весом до 2 кг по новым направлениям еще дешевле — экономия составляет до 25%.

В какие страны снизили тарифы

Помимо США, Канады, Германии, Австралии, отправлять с «Мелким пакетом PRIME» будет дешевле в Ватикан, Албанию, Алжир, Андорру, Армению, Гренландию, Монако, Черногорию и другие государства. Всего — в перечне уже 109 стран мира.

«Все больше украинских предпринимателей работают с покупателями во всем мире, а объем небольших онлайн-заказов стабильно растет. Бизнесы, активно продающие за границу украшения, аксессуары, брендированный мерч, теперь смогут сэкономить на доставке от 11% до 25% на каждой отправке. К примеру, ранее посылка до 100 г по указанным выше направлениям обходилась в $7,26 (рекомендованный мелкий пакет). Теперь можно выбрать PRIME и отправить ее за $5,5», — отмечают в компании.

Напомним

В настоящее время более 90% небольших пакетов в США и ключевые страны Европы прибывают в пределах 7−14 дней.

К тому же «Мелкий пакет PRIME» предусматривает доставку непосредственно в почтовый ящик, поэтому получателям за границей не нужно посещать почтовое отделение. Это одна из главных причин, почему услугу чаще всего выбирают продавцы на международных маркетплейсах.

С обновленными тарифами можно ознакомиться по ссылке.