Мировые авиакомпании ожидают рекордную прибыль в $41 млрд в 2026 году

Мировая отрасль авиаперевозок прогнозирует рекордные прибыли в следующем году, несмотря на продолжающиеся проблемы со снабжением, замедляющими обновление флотов. Об этом сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), пишет Reuters.

Согласно прогнозу IATA, в 2026 году авиационный сектор зафиксирует чистую прибыль в размере $41 миллиарда.

Проблемы у производителей самолетов

Этот оптимистический прогноз появился на фоне продолжительных затруднений у ведущих производителей самолетов:

Airbus недавно снизил целевой показатель поставок самолетов на 2026 год, ссылаясь на проблемы с качеством некоторых металлических панелей фюзеляжа на моделях A320.

Как Airbus, так и Boeing за последние годы сталкиваются с задержками поставок новых самолетов своим клиентам-авиакомпаниям.

Авиакомпании отмечают, что без новых, более топливно-эффективных самолетов, они не могут значительно сократить расходы на топливо, одновременно увеличивая объемы перевозок пассажиров.

Оптимизм IATA

Несмотря на эти вызовы, IATA с оптимизмом смотрит на следующий год.

«Авиакомпании сумели выстроить устойчивость к шокам, что помогает им стабильно оставаться прибыльными», — отметил генеральный директор IATA Вилли Уолш.