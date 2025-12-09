Multi от Минфин
українська
9 декабря 2025, 13:21 Читати українською

Дубилет представил новую облачную POS-систему с искусственным интеллектом

Соучредитель monobank Дмитрий Дубилет расширяет свое присутствие на рынке решений для бизнеса. После двух лет разработки его команда представила Posbox.ai — новую облачную POS-систему, призванную автоматизировать работу малого и среднего ритейла, объединив в одном интерфейсе кассу, склад и финансы. Об этом предприниматель сообщил в Telegram 9 декабря.

Соучредитель monobank Дмитрий Дубилет расширяет свое присутствие на рынке решений для бизнеса.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Больше, чем просто касса

Продукт запускается в формате бета-тестирования. По словам разработчиков, главная идея Posbox.ai — создать единую экосистему для предпринимателя, которая заменит разрозненные таблицы Excel и устаревшее программное обеспечение.

Система основана на интеграции с популярным сервисом программных касс Checkbox (который также является проектом команды Дубилета) и предлагает комплексный функционал:

  • Товарный учет: инвентаризация, работа со штрих-кодами и переоценка.
  • Финансовая отчетность: автоматическое формирование отчетов о прибылях и убытках (P&L), движении средств (Cash Flow) и маржинальности бизнеса.
  • Управление персоналом и e-commerce: модуль для синхронизации онлайн и офлайн продаж.

Искусственный интеллект в помощь

Ключевой «фишкой» нового сервиса является внедрение ИИ-инструментов. Система не просто фиксирует продажи, но и анализирует их. Искусственный интеллект дает владельцу бизнеса подсказки: на каких товарах падает маржа, что стоит срочно докупить, а где эффективность персонала снижается.

Также технологии распознавания упрощают рутину: например, накладные от поставщиков можно загружать через фото или Excel-файл, и система автоматически распознает и внесет данные на склад.

Бесплатный год и удар по российскому софту

Дмитрий Дубилет не скрывает амбиций вытеснить с украинского рынка российское программное обеспечение, такое как 1С, которое до сих пор используется многими компаниями по инерции.

«Мы сделаем все, чтобы украинские предприниматели полюбили Posbox (а заодно, наконец, отказались от российских продуктов типа 1С)», — подчеркнул бизнесмен.

Понимая, что смена учетной системы является сложным процессом для бизнеса, разработчики обещают усиленную поддержку при миграции. Чтобы стимулировать предпринимателей попробовать новый продукт, команда объявила промо-акцию: те, кто оставит заявку на участие в бета-тесте сейчас, смогут пользоваться сервисом бесплатно в течение всего 2026 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
9 декабря 2025, 13:50
#
А ДФС матимите спец протокол у таку систему ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 декабря 2025, 14:07
#
Ні, але у ДПС в «Електронному кабінеті» платника податків існує
Опис API «Електронного кабінету» https://cabinet.tax.gov.ua/help/api.html
яких достатньо, що розробляти ПРРО та подавати звітність в єлектронному
вигляді.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
9 декабря 2025, 14:44
#
Не плутай державний портал з приватною розробкою
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 декабря 2025, 15:14
#
MaxTirpiz

Уровень твоей тупизны в данном вопросе реально
зашкаливает, а ведь вроде даже работаешь в ИТ.

ДПС предоставляет свoи API — а частные фирмы разрабатывают
програмное обеспечение — ПРРО или ПО сдачи отчетности.

Вот команда под руководством Дубилета и разработала вариант Posbox.ai
с интеграцией с другими своими разработками.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
