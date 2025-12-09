Медицинская Meadline претендует на крупнейшее в мире IPO в 2025 году

Американский производитель медицинских товаров Meadline планирует привлечь $5,37 млрд в ходе первичного публичного размещения акций, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Что известно

IPO Meadline претендует стать крупнейшим в 2025 году и обогнать выход на биржу китайского производителя аккумуляторов CATL, в ходе которого ему удалось привлечь $4,6 млрд.

Meadline предложит инвесторам 179 млн акций по цене от $26 до $30 за бумагу. Итоговую стоимость компания определит по окончании торгов 16 декабря.

Согласно документам Meadline, капитализация компании может достичь $55,3 млрд. Эмитент уже получил обязательства от ряда якорных инвесторов — Blackstone, Carlyle Group и Hellman & Friedman — о приобретении акций на сумму в $2,35 млрд.

Чистая прибыль производителя за девять месяцев 2025 года достигла $977 млн, выручка — $20,6 млрд.

Год назад показатели компании были меньше: чистая прибыль — $911 млн, выручка — $18,7 млрд, указывает агентство со ссылкой на отчетность.