Спрос на электромобили в Украине за год вырос почти в 2,5 раза

Рынок легковых электромобилей в Украине в ноябре 2025 продемонстрировал исторически высокие показатели. Суммарный объем сегмента составил 13,5 тысячи автомобилей. Хотя это на 2,3% меньше, чем в октябре 2025 года, годовой прирост феноменальный — объем вырос на 143,8% по сравнению с ноябрем 2024 года. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Структура сегмента

В ноябре впервые произошли существенные структурные изменения на рынке электрокаров.

Импортируемые подержанные авто: Составляют основу рынка — 56,1% (7 569 шт.).

Новые электромобили: В первый раз их доля превысила внутренние перепродажи. Было зарегистрировано 3154 шт., что составляет 23,4%. Это первый раз, когда первая регистрация новых BEV (Battery Electric Vehicles) превысила отметку в три тысячи единиц в месяц.

Подержанные автомобили с внутреннего рынка: Заняли 20,5%, или 2 776 шт.

Динамика по сравнению с предыдущими периодами (изменение %):

Подсегмент Луна до месяца (MM) Год до года (YY) Внутренние перепродажи -19,3% +50,6% Импорт б/у авто -4,6% +170,4% Импорт новых авто +28,9% +252,0%

Объяснение эксперта

Эксперт авторынка Остап Новицкий прокомментировал контрастную динамику:

Внутренние перепродажи:

Месячный спад (-19,3%) объясняется краткосрочным смещением интереса покупателей к новым и «свежепригнанным» авто, поскольку близится дата возможного введения НДС на их растаможку.

Годовой рост (+50,6%) свидетельствует об общем усилении устойчивого интереса к электромобилям на вторичном рынке.

Импорт б/у авто (+170,4% YY):

Главным драйвером остается ожидаемый возврат НДС. Такой фантастический рост (170%) является редким явлением даже для международных аналититиков.

Небольшое месячное проседание (-4,6%) связано со спадом импорта «американцев», поскольку их меньше покупали на аукционах из-за нереальности доставки до 1 января.

Новые электромобили (+252,0% YY):

Сечение планки в 3 тысячи авто в месяц демонстрирует значительный потенциал.

Новицкий отмечает, что спрос в большинстве своем закрывают независимые мультибрендовые дилеры (часто китайских марок), поскольку большинство «официалов старой школы» этот сегмент игнорируют.

Важные факторы, повлияющие на 2026 год

Эксперт предупреждает, что статистика продаж новых электрокаров в следующем году может измениться из-за возможного введения НДС и запрета правительства Китая на экспорт определенных моделей.

Общий парк электромобилей в Украине.

По состоянию на конец ноября 2025 года общий парк электромобилей в Украине (без учета промышленных и рельсовых машин) насчитывает 214,7 тыс. единиц. Из них:

Легковые автомобили — 210,3 тыс.

Грузовики на электротяге — 4,4 тыс.

Электробусы — 9 штук.

Средний возраст электромобильного парка составляет 5,6 года, что делает его самым молодым из всех автомобильных сегментов страны.

Лидеры парка по маркам:

Tesla — 20,2% (впервые опередила Nissan).

Nissan — 17,4%.

Volkswagen — 12,2%.

