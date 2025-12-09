Рынок легковых электромобилей в Украине в ноябре 2025 продемонстрировал исторически высокие показатели. Суммарный объем сегмента составил 13,5 тысячи автомобилей. Хотя это на 2,3% меньше, чем в октябре 2025 года, годовой прирост феноменальный — объем вырос на 143,8% по сравнению с ноябрем 2024 года. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Спрос на электромобили в Украине за год вырос почти в 2,5 раза
Структура сегмента
В ноябре впервые произошли существенные структурные изменения на рынке электрокаров.
- Импортируемые подержанные авто: Составляют основу рынка — 56,1% (7 569 шт.).
- Новые электромобили: В первый раз их доля превысила внутренние перепродажи. Было зарегистрировано 3154 шт., что составляет 23,4%. Это первый раз, когда первая регистрация новых BEV (Battery Electric Vehicles) превысила отметку в три тысячи единиц в месяц.
- Подержанные автомобили с внутреннего рынка: Заняли 20,5%, или 2 776 шт.
Динамика по сравнению с предыдущими периодами (изменение %):
|Подсегмент
|Луна до месяца (MM)
|Год до года (YY)
|Внутренние перепродажи
|-19,3%
|+50,6%
|Импорт б/у авто
|-4,6%
|+170,4%
|Импорт новых авто
|+28,9%
|+252,0%
Объяснение эксперта
Эксперт авторынка Остап Новицкий прокомментировал контрастную динамику:
Внутренние перепродажи:
Месячный спад (-19,3%) объясняется краткосрочным смещением интереса покупателей к новым и «свежепригнанным» авто, поскольку близится дата возможного введения НДС на их растаможку.
Годовой рост (+50,6%) свидетельствует об общем усилении устойчивого интереса к электромобилям на вторичном рынке.
Импорт б/у авто (+170,4% YY):
Главным драйвером остается ожидаемый возврат НДС. Такой фантастический рост (170%) является редким явлением даже для международных аналититиков.
Небольшое месячное проседание (-4,6%) связано со спадом импорта «американцев», поскольку их меньше покупали на аукционах из-за нереальности доставки до 1 января.
Новые электромобили (+252,0% YY):
Сечение планки в 3 тысячи авто в месяц демонстрирует значительный потенциал.
Новицкий отмечает, что спрос в большинстве своем закрывают независимые мультибрендовые дилеры (часто китайских марок), поскольку большинство «официалов старой школы» этот сегмент игнорируют.
Важные факторы, повлияющие на 2026 год
Эксперт предупреждает, что статистика продаж новых электрокаров в следующем году может измениться из-за возможного введения НДС и запрета правительства Китая на экспорт определенных моделей.
Общий парк электромобилей в Украине.
По состоянию на конец ноября 2025 года общий парк электромобилей в Украине (без учета промышленных и рельсовых машин) насчитывает 214,7 тыс. единиц. Из них:
- Легковые автомобили — 210,3 тыс.
- Грузовики на электротяге — 4,4 тыс.
- Электробусы — 9 штук.
Средний возраст электромобильного парка составляет 5,6 года, что делает его самым молодым из всех автомобильных сегментов страны.
Лидеры парка по маркам:
- Tesla — 20,2% (впервые опередила Nissan).
- Nissan — 17,4%.
- Volkswagen — 12,2%.
