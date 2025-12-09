BlackRock инициирует создание спотового Ethereum-ETF с функцией стейкинга: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

BlackRock инициирует создание спотового Ethereum -ETF с функцией стейкинга

Компания BlackRock сделала значительный шаг в мире криптоинвестиций, подав в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на регистрацию нового биржевого фонда — iShares Staked Ethereum Trust. Этот фонд примечателен тем, что он является спотовым Ethereum-ETF (то есть будет инвестировать непосредственно в Ethereum) и включает в себя возможность стейкинга активов. Об этом сообщил аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас.

Тикер и Биржа: Новый продукт, полученный тикером ETHB, планируется к торговле на бирже Nasdaq.

Регуляторный процесс: BlackRock подала заявку по форме S-1, являющуюся стартовым шагом для рассмотрения дела регулятором. Однако для фактического выхода на рынок компании также потребуется утвержденный формуляр 19b-4.

Стейкинг: В структуру траста заложен механизм стейкинга, который позволит фонду размещать в стейкинге от 70% до 90% своих активов при благоприятных рыночных условиях.

Распределение дохода: Доход, полученный от стейкинга, может быть распределен среди акционеров фонда, хотя детали премии управляющего пока не уточняются.

Эрик Балчунас подчеркнул, что это уже четвертый криптопродукт от BlackRock и второй, основанный на Ethereum, свидетельствующий о желании компании расширить инвестиционный выбор для своих клиентов.

Вероятно, компания стремится воспользоваться упрощенной процедурой листинга новых криптовалютных ETF, ранее введенной SEC. Следует отметить, что BlackRock также имеет на рассмотрении заявку на добавление стейкинга к уже существующему спотовому Ethereum-ETF (тикер ETHA).

Аргентина может позволить банкам предоставлять услуги по криптовалютам.

Власти Аргентины, в частности Центральный банк страны, рассматривают возможность отмены запрета, препятствующего финансовым учреждениям предлагать услуги, связанные с цифровыми активами. Об этом сообщает издание La Nacion, ссылаясь на свои источники.

Что известно о законопроекте:

Разработка продолжается: В настоящее время уже ведется работа над соответствующим законопроектом.

Представитель местной криптобиржи сообщил, что потенциальное принятие этих поправок может состояться уже в апреле 2026 года.

Если эти изменения будут введены, аргентинские банки смогут:

Заниматься торговлей криптоактивами.

Предлагать другие услуги, вероятно, включая хранение (кастодиальные услуги).

Целью изменения правил якобы является повышение уровня принятия криптовалют в стране.

Мануэль Феррари, президент Bitcoin Argentina и соучредитель Money On Chain, положительно оценивает сам факт рассмотрения такого шага, но предостерегает по поводу деталей реализации.

«Аргентинская банковская система десятилетиями страдала очень жестким и ограничительным регулированием, и окончательное влияние будет зависеть от того, будет ли это открытие сделано с современным видением, или оно повторит исторические ограничения», — заявил он.

По его мнению, если крупные банки, такие как Galicia, Santander или Nacion, начнут предлагать торговлю биткоином или стейблкоинами, это существенно повысит интерес и доверие ко всему криптосектору.

В целом отраслевые эксперты и представители локальных площадок выразили положительное отношение к этой новости, отмечает La Nacion.

Криптофонды привлекли $716 млн: Настроения на рынке значительно улучшились

Согласно последнему отчету CoinShares, криптовалютные инвестиционные продукты зафиксировали мощный приток средств, привлекая $716 млн за неделю с 28 ноября по 6 декабря. Это свидетельствует о положительной динамике, которая сохраняется уже вторую неделю подряд.

Общий объем активов под управлением (AUM) вырос до $180 млрд. Этот рост на 7,9% по сравнению с минимумами, зафиксированными в ноябре, хотя показатель все еще ниже исторического максимума в $264 млрд.

Лидером по привлечению капитала стали США, где притоки составили $483 млн. Также значительную активность продемонстрировали инвесторы из Германии (+96,9 млн долларов) и Канады (+80,7 млн долларов). Небольшой кратковременный отток средств аналитики зафиксировали только 4 и 5 декабря, что, вероятно, было связано с макростатистикой США, указывающей на сохранение инфляционного давления.

Биткоин-продукты привлекли $352 млн. В то же время, из шорт-фондов, ориентированных на падение цены BTC, инвесторы вывели $18,7 млн. Это самый большой отток с марта, что четко сигнализирует об улучшении настроений на рынке.

XRP -инструменты продемонстрировали резкий рост, привлекая $244,7 млн. С начала года общий приток в этот сектор достиг $3,1 млрд, что значительно превышает результат всего 2024 года ($608 млн).

Инструменты на базе LINK зафиксировали рекордный недельный приток в $52,8 млн. Эта сумма составляет более 54% всех активов под управлением в этом сегменте.

В CoinShares увязывают текущую положительную динамику с тем, что рынок, вероятно, прошел локальное дно негативных настроений среди участников.

Ситуация с ETF на американском рынке была смешанной:

Спотовые биткоин-ETF завершили неделю с чистым оттоком в $87,7 млн. Основная часть выведенных средств ($77,8 млн) пришлась на продукт ARKB от Ark Invest и 21Shares.

ETF на Ethereum в США потеряли $65,59 млн.

В противоположность этому инструменты на основе XRP привлекли значительные $230,74 млн.

Solana-продукты получили $20,3 млн, в то время как из DOGE-фондов вывели небольшую сумму — $282 160.

MicroBT представила новую высокопроизводительную линейку биткоин-майнеров Whatsminer M70

Компания MicroBT представила новое поколение устройств для добычи биткоина — серию Whatsminer M70 — на конференции Bitcoin MENA 2025. Об этом сообщает издание TheMinerMag.

Главный акцент в новой линейке сделан на повышении энергоэффективности. По словам основателя и CEO Яна Цзосина, именно энергоэффективность является ключевым фактором роста индустрии, вне зависимости от рыночных циклов.

Новая линейка Whatsminer M70 представлена тремя классами энергоэффективности:

Базовая M70: 14,5 Дж/ТХ

M70S: 13,5 Дж/ТХ

M70S+: 12,5 Дж/ТХ

Производительность в зависимости от типа охлаждения:

Воздушное охлаждение Устройства обеспечивают хешрейт в диапазоне от 214 ТХ/с до 244 ТХ/с.

Иммерсионное охлаждение (модификации M76 и M78): Эти варианты демонстрируют более высокую производительность, генерируя от 336 ТХ/с до 476 ТХ/с.

Гидроохлаждение (Whatsminer M79S): Самая мощная версия, предназначенная для серверных стоек, способна генерировать впечатляющие 930 ТХ/с.

Кроме представления оборудования, MicroBT также объявила об изменении стратегии, анонсировав переход к участию в совместном майнинге. Первым партнером в этом направлении названа компания HashSmith.

Это решение контрастирует со стратегией основных конкурентов MicroBT, таких как Bitmain и Canaan, еще со времен предыдущего «бычьего» рынка сделали ставку на собственный майнинг биткоина.