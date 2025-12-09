Рынок IPO Японии вырос до семилетнего максимума, собрав $8 млрд

Японский рынок капитала переживает настоящий ренессанс. В 2025 году объем средств, привлеченных компаниями через первичное размещение акций (IPO), достиг самого высокого уровня за последние семь лет. Этот всплеск активности подчеркивает общее оживление на фондовых площадках Азии. Об этом сообщает Bloomberg 9 декабря.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Миллиардные сделки и ажиотажный спрос

По данным аналитиков, общая сумма привлеченного капитала составила 1,2 трлн иен (примерно $7,7 млрд). Это лучший показатель с 2018 года.

Основными драйверами роста стали масштабные листинги крупных игроков:

JX Advanced Metals Corp. — производителя передовых материалов;

SBI Shinsei Bank Ltd. — одного из ведущих финансовых учреждений страны.

Обе компании заключили сделки на миллиарды долларов.

В то же время меньшие, но известные бренды вызвали настоящий ажиотаж среди инвесторов. Например, спрос на акции модного бренда Human Made (при поддержке звездного дизайнера Nigo) и производителя пива из Окинавы Orion Breweries Ltd. превысил предложение в 60 раз.

Общеазиатский тренд

Япония не единственная страна региона, демонстрирующая положительную динамику. Рынок IPO сейчас «кипит» по всей Азии:

Индия фиксирует абсолютные рекорды по объемам привлеченных средств, поскольку компании спешат монетизировать высокий интерес инвесторов.

Гонконг уверенно движется к лучшим годовым показателям с 2021 года.

Экономическая основа успеха

Интерес к японским акциям подкрепляется фундаментальными изменениями в экономике страны. Ключевой фондовый индекс Topix в этом году обновил исторический максимум.

Аналитики выделяют две основные причины такого успеха:

Конец эпохи дефляции: Япония наконец преодолела многолетний период падения цен, что оживило экономическую активность.

Корпоративные реформы: Давление со стороны правительства и Токийской фондовой биржи заставляет компании улучшать качество управления и заботиться об интересах акционеров.

Почему это важно

Возрождение рынка IPO в Японии — это сигнал об изменении глобальных потоков капитала. Инвесторы, которые ранее фокусировались преимущественно на технологическом секторе США, ищут диверсификации и обращают внимание на стабильные, но недооцененные рынки.

Для мировой экономики это означает, что Азия (и не только Китай) становится мощным центром притяжения денег. Успешные IPO позволяют компаниям привлекать средства на развитие, строительство заводов и инновации, что стимулирует реальный сектор экономики. Для рядового инвестора это напоминание: возможности для заработка существуют не только на американских биржах NASDAQ или NYSE.