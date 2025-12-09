«Клуб белого бизнеса» вырос на 7%

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обновила перечень компаний и предпринимателей, получивших статус добросовестных налогоплательщиков. По состоянию на ноябрь 2025 года в так называемый «Клуб белого бизнеса» вошли 7638 субъектов хозяйствования, что на 7% больше, чем в августе. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Финансовый вклад и структура участников

За одиннадцать месяцев 2025 года участники этого списка пополнили сводный бюджет на 252,5 млрд грн. Для понимания масштаба: это 13% от всех налоговых поступлений в Украине. То есть каждая восьмая гривна налогов поступает от этой небольшой группы прозрачного бизнеса.

В целом список расширился на 489 новых участников. Структура «Клуба» выглядит следующим образом:

Юридические лица: 7073 компании. Большинство из них (4056) работают по общей системе налогообложения. Также в список попали 326 резидентов «Дія Сіті» (IT-сектор) и более 2,5 тысячи плательщиков единого налога (агропроизводители и бизнес 3-й группы).

Физические лица-предприниматели (ФЛП): 565 человек. Подавляющее большинство из них (508) — это «упрощенцы» 3-й группы.

Как узнать о своем статусе

Налоговая уже разослала «письма счастья»: 1 декабря 2025 года всем, кто попал в обновленный перечень, пришли уведомления в Электронный кабинет.

Важно отметить, что публичность в этом вопросе является добровольной. Если предприниматель не хочет, чтобы его имя фигурировало в открытом реестре на сайте ГНС, он может подать заявление об отказе в обнародовании данных (формы J1325401 для компаний и F1325401 для ФЛП). Сам обновленный список появится в публичном доступе 18 декабря.

Изменения в критериях отбора

Парламент продолжает совершенствовать правила игры. 3 декабря Верховная Рада приняла законопроект № 14097 (известный как закон о налоге на прибыль банков), который попутно скорректировал условия пребывания в «Клубе белого бизнеса».

В частности, уточнены требования к зарплатам. Чтобы считаться добросовестным, бизнес должен платить работникам официальную зарплату, которая не меньше средней в соответствующей отрасли и регионе, умноженную на коэффициент 1,1. Также зарплата не может быть ниже «минималки» по состоянию на начало года. Дополнительный контекст: Преимущества членства и компромисс с бизнесом

Попадание в список добросовестных плательщиков — это не просто имиджевая история, а набор конкретных преференций от государства. Участники «Клуба» получают:

Мораторий на проверки: К ним не приходят с плановыми документальными проверками.

Персональный менеджер: За каждым плательщиком закрепляется комплаенс-менеджер в налоговой, с которым можно решать спорные вопросы дистанционно (в режиме видеоконференции).

Ускоренное возмещение НДС: Камеральные и документальные проверки для возмещения налога проходят быстрее (5 и 30 дней соответственно).

Стоит напомнить, что путь к запуску этого проекта был непростым. Во время обсуждения законопроекта № 11084 бизнес-сообщество, в частности Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), выражала опасения по поводу субъективности критериев. Предприниматели жаловались, что требования по средней зарплате могут быть непосильными для бизнеса в прифронтовых регионах. Последние законодательные изменения являются попыткой найти баланс между интересами государства и реалиями военного времени.