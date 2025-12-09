Renault Group и Ford объединяются в сфере электромобилей в Европе

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 декабря 2025, 10:42 Читати українською

Renault Group и Ford объединяются в сфере электромобилей в Европе

Renault Group и Ford Motor Company объявили во вторник о стратегическом партнерстве по разработке двух электромобилей под брендом Ford на платформе Ampere от Renault, первая модель которых должна появиться в автосалонах в начале 2028 года. Объявление совпало с ростом акций Ford на 42,56% с начала года и на 30,28% за последние шесть месяцев. Об этом пишет Investing.

Renault Group и Ford Motor Company объявили во вторник о стратегическом партнерстве по разработке двух электромобилей под брендом Ford на платформе Ampere от Renault, первая модель которых должна появиться в автосалонах в начале 2028 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Согласно соглашению, Renault будет производить эти автомобили на своих производственных мощностях в северной Франции. Хотя дизайн будет разработан Ford, электромобили будут созданы в сотрудничестве с Renault Group, как указано в пресс-релизе.

Компании также подписали письмо о намерениях по изучению возможностей совместной разработки и производства определенных легких коммерческих автомобилей для обоих брендов в Европе.

«Объединение наших сил с Ford сделает нас более инновационными и отзывчивыми на быстро меняющемся европейском автомобильном рынке», — заявил Франсуа Прово, генеральный директор Renault Group.

Джим Фарли, президент и генеральный директор Ford Motor Company, отметил, что партнерство «поддерживает нашу стратегию по созданию высокоэффективного и подготовленного к будущему бизнеса в Европе».

Сотрудничество направлено на использование экосистемы производства электромобилей Renault и промышленных мощностей вместе с опытом Ford в дизайне. Обе компании ожидают, что партнерство повысит их конкурентоспособность в меняющемся автомобильном ландшафте Европы.

Два электромобиля под брендом Ford будут иметь дизайн и динамику вождения Ford, при этом используя технологии электромобилей Renault. Они будут производиться на предприятиях Renault ElectriCity в северной Франции.

Это партнерство является частью новой продуктовой стратегии Ford для европейского рынка и позволяет обоим автопроизводителям разделить затраты на разработку и промышленные масштабы в условиях все более конкурентного сегмента электромобилей.

Среди других недавних новостей, Ford Motor Company объявила об отзыве 108 762 автомобилей в США из-за проблем с крышками петель задней двери, как сообщает Национальная администрация безопасности дорожного движения. Этот отзыв связан с опасениями, что крышка петли задней двери может отсоединиться из-за неправильного крепления.

Кроме того, Ford отзывает 20 558 автомобилей в США из-за проблем с аккумуляторами, которые могут привести к угрозе безопасности, включая потенциальную потерю мощности во время движения.

Между тем, сообщается о пожаре на алюминиевом заводе Novelis, который поставляет листовой металл для грузовиков Ford, включая полностью электрический F-150 Lightning. Этот инцидент произошел на предприятии Novelis в Освего, штат Нью-Йорк, и на момент сообщения пожар не был потушен.

В более широких отраслевых новостях, администрация Трампа готовится объявить новые стандарты топливной эффективности для автомобилей, стремясь пересмотреть существующие требования.

Кроме того, республиканцы в Сенате планируют оспорить нормы безопасности транспортных средств, сосредоточившись на требованиях к технологиям безопасности, таким как автоматическое экстренное торможение. Эти события подчеркивают динамичную и сложную среду, с которой в настоящее время сталкивается автомобильная промышленность.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами