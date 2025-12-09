Renault Group и Ford объединяются в сфере электромобилей в Европе

Renault Group и Ford Motor Company объявили во вторник о стратегическом партнерстве по разработке двух электромобилей под брендом Ford на платформе Ampere от Renault, первая модель которых должна появиться в автосалонах в начале 2028 года. Объявление совпало с ростом акций Ford на 42,56% с начала года и на 30,28% за последние шесть месяцев. Об этом пишет Investing.

Что известно

Согласно соглашению, Renault будет производить эти автомобили на своих производственных мощностях в северной Франции. Хотя дизайн будет разработан Ford, электромобили будут созданы в сотрудничестве с Renault Group, как указано в пресс-релизе.

Компании также подписали письмо о намерениях по изучению возможностей совместной разработки и производства определенных легких коммерческих автомобилей для обоих брендов в Европе.

«Объединение наших сил с Ford сделает нас более инновационными и отзывчивыми на быстро меняющемся европейском автомобильном рынке», — заявил Франсуа Прово, генеральный директор Renault Group.

Джим Фарли, президент и генеральный директор Ford Motor Company, отметил, что партнерство «поддерживает нашу стратегию по созданию высокоэффективного и подготовленного к будущему бизнеса в Европе».

Сотрудничество направлено на использование экосистемы производства электромобилей Renault и промышленных мощностей вместе с опытом Ford в дизайне. Обе компании ожидают, что партнерство повысит их конкурентоспособность в меняющемся автомобильном ландшафте Европы.

Два электромобиля под брендом Ford будут иметь дизайн и динамику вождения Ford, при этом используя технологии электромобилей Renault. Они будут производиться на предприятиях Renault ElectriCity в северной Франции.

Это партнерство является частью новой продуктовой стратегии Ford для европейского рынка и позволяет обоим автопроизводителям разделить затраты на разработку и промышленные масштабы в условиях все более конкурентного сегмента электромобилей.

