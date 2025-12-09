В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий установить максимальные размеры оплаты труда на время действия военного положения. Группа народных депутатов предлагает ограничить выплаты работникам ряда государственных структур до 10 минимальных заработных плат.
Украинцам могут ограничить зарплаты: что предлагают депутаты
Как планируют ограничить
Законопроект предусматривает лимитирование максимальной заработной платы для следующих категорий:
- работников хозяйственных обществ, где в уставном капитале есть корпоративные права государства (50% и больше);
- сотрудников органов местного самоуправления;
- народных депутатов Украины;
- судей;
- судей Конституционного суда Украины;
- членов Высшего совета правосудия;
- членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- прокуроров;
- работников Национального банка;
- других должностных лиц, зарплата которых регулируется специальными законами.
В проекте также уточняется, что ограничения не будут касаться военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР, Нацгвардии и работников других ведомств, непосредственно участвующих в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мер по национальной безопасности и обороне.
«Заработная плата всех указанных категорий работников и должностных лиц должна быть ограничена до 10-кратного размера минимальной заработной платы, установленной на первое число месяца, за который начисляется выплата», — говорится в документе.
При этом в указанный лимит не включаются суммы, получаемые в виде пособий по временной нетрудоспособности, оздоровительным выплатам, оплате ежегодного отпуска, а также суммы законодательно установленных надбавок и доплат.
Если закон будет принят, такие ограничения будут действовать в период военного положения до конца календарного года, в котором он будет отменен или завершен.
