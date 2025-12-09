Multi от Минфин
9 декабря 2025, 10:23

Украинцам могут ограничить зарплаты: что предлагают депутаты

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий установить максимальные размеры оплаты труда на время действия военного положения. Группа народных депутатов предлагает ограничить выплаты работникам ряда государственных структур до 10 минимальных заработных плат.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий установить максимальные размеры оплаты труда на время действия военного положения.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как планируют ограничить

Законопроект предусматривает лимитирование максимальной заработной платы для следующих категорий:

  • работников хозяйственных обществ, где в уставном капитале есть корпоративные права государства (50% и больше);
  • сотрудников органов местного самоуправления;
  • народных депутатов Украины;
  • судей;
  • судей Конституционного суда Украины;
  • членов Высшего совета правосудия;
  • членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
  • прокуроров;
  • работников Национального банка;
  • других должностных лиц, зарплата которых регулируется специальными законами.

В проекте также уточняется, что ограничения не будут касаться военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР, Нацгвардии и работников других ведомств, непосредственно участвующих в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мер по национальной безопасности и обороне.

«Заработная плата всех указанных категорий работников и должностных лиц должна быть ограничена до 10-кратного размера минимальной заработной платы, установленной на первое число месяца, за который начисляется выплата», — говорится в документе.

При этом в указанный лимит не включаются суммы, получаемые в виде пособий по временной нетрудоспособности, оздоровительным выплатам, оплате ежегодного отпуска, а также суммы законодательно установленных надбавок и доплат.

Если закон будет принят, такие ограничения будут действовать в период военного положения до конца календарного года, в котором он будет отменен или завершен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+45
malfar
malfar
9 декабря 2025, 10:35
#
Ну що за назва!!!
Ну можна ж якось точніше формулювати-написати типу «Дармоїдам (або деяким дармоїдам) в Україні можуть зменшити зарплати». Оберіть найкраще…
Буде ще клікабільніше.
Не дякуйте.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 декабря 2025, 11:11
#
А можете конкретно назвать какую либо должность в гос секторе, которую вы считаете …дармоїдом…
Спасибо за ответ.
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 декабря 2025, 10:35
#
Українцям можуть обмежити зарплати: що пропонують депутати
Так кому конкретно? Всем гражданам Украины или отдельной группе граждан получающих зарплату в гос секторе?
Разница есть?
Ну и п офакту -на сайте ВР «висит» этот документ, с 26 ноября!!! Но до сих пор нет «висновка» ни профильного комитета ни бюджетного комитета ни юридического отдела Верховной Рады … Так что о чем-то говорить просто рано!
Да и еще вопрос -как к этом отнесутся гос служащие?
+
0
Skeptik777
Skeptik777
9 декабря 2025, 11:00
#
Або не приймуть, або будуть наганяти доплатами та компенсаціями. Ому коли проста людина працює в держ секторі, то має лише зарплату? А топ посадовцям і на транспорт, і на проживання, і за вислугу, і за стаж, і за шкідливі умови, і за перепрацювання… і ще купа всяких надбавок. Зробіть лиш зарплату і все. Прив’яжіть до середньої по країні, чи до мінімальної пенсії.
+
0
financialGenius
financialGenius
9 декабря 2025, 11:08
#
Название статьи конечно … за день две разные статьи прочитал — «топ менеджера оп» фурсы и очень даже не плохую идею от Мирончука, но я бы еще лучше предложил — их зп не должна быть больше минимального оклада воина ЗСУ. Они жизнями рискуют за копейки , а по гражданке у предпринимателей или сами открыли бы малый бизнес могли бы больше даже зарабатывать так как зп военных 22 года … где тут капитализм? Если тебя заставляют работать за меньше денег чем бы ты мог в тылу получать ???
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
