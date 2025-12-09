Рост цен на золото превратил металл в спекулятивный актив — банкиры

Розничные инвесторы становятся ключевым фактором, толкающим золото и американские акции в зону потенциального пузыря, что повышает риск резкой и дезорганизованной коррекции. Об этом говорится в свежем квартальном обзоре Банка международных расчетов (BIS), который часто называют «банком центральных банков».

Что на рынке золота

Институт отмечает, что рынок золота и американские фондовые индексы демонстрируют характерные признаки формирования пузыря — от «воодушевления» розничных инвесторов и стремительного роста оценок до мощного медийного ажиотажа.

По словам BIS, последние кварталы стали единственным периодом как минимум за полвека, когда золото и акции одновременно перешли в состояние, которое институт описывает как «взрывное». Обычно, подчеркивают в отчете, такая фаза завершается «резкой и стремительной коррекцией».

Роль розничных инвесторов

Одной из ключевых движущих сил BIS называет активизацию розничных инвесторов. Институт отмечает, что именно они обеспечили основную часть притока средств в фонды золота и американских акций за последние три месяца, тогда как институциональные игроки, напротив, уменьшали позиции в акциях США и удерживали объемы золота на прежнем уровне.

«Еще одно (и не взаимоисключающее) объяснение заключается в том, что инвесторы, преследующие тренд — особенно розничные, — могли стремиться извлечь выгоду из моментума золота, занимаясь спекулятивным поведением. Действительно, данные о потоках в портфелях показывают, что притоки в розничные ETF и взаимные фонды, отслеживающие золото, резко восстановились в июне и еще больше ускорились в сентябре, что дает некоторые признаки ценового давления», — говорится в докладе банка.

BIS также связывает эту динамику с поведением других рискованных активов: «Криптовалюты просели к концу периода обзора: биткоин, например, потерял около 20%. Это также может свидетельствовать о растущей хрупкости среды „risk-on“ и повышенной осторожности инвесторов к спекулятивным активам».

Институт предупреждает, что растущая роль розницы «может угрожать стабильности рынка», поскольку такие игроки склонны к стадному поведению, что усиливает волатильность в условиях распродаж.

«Данные о потоках в фонды показывают, что именно розничные инвесторы в последнее время активно вкладывали средства в фонды американских акций и золота. Их растущая роль может угрожать стабильности рынка в будущем, учитывая склонность к стадному поведению, которое может усилить ценовые колебания в случае панических распродаж», — пишут аналитики BIS.

Говоря о фондовых рынках США, BIS отмечает, что быстрый рост котировок технологических корпораций «усилил обеспокоенность перегретыми оценками и рисками коррекции, которая может иметь последствия для более широкого рынка и экономики».

Признаки пузыря

BIS подробно анализирует вероятность пузыря, используя статистические тесты, которые позволили бы выявить «взрывное» поведение цен. «S&P 500 и цена на золото вошли в зону взрывного роста в последние месяцы. Исторически цены на американские акции и золото пересекали порог взрывного поведения в разное время. Однако сейчас — впервые за как минимум 50 лет — оба актива вошли в эту территорию одновременно», — говорится в докладе.

Институт подчеркивает, что такие периоды нередко заканчивались серьезными коррекциями — например, в 1980 году на рынке золота или после разрыва пузыря доткомов на американском фондовом рынке. Однако время формирования и схлопывания пузырей «может оказаться длительным и вариативным», и статистические методы не позволяют сказать, когда именно произойдет разворот.

«После взрывной фазы пузырь, как правило, лопается резкой и стремительной коррекцией», — предупредили в BIS.

По данным Всемирного совета по золоту, с начала года металл обновил более 50 исторических максимумов и подорожал более чем на 60%.

