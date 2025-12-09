Цена меди в Лондоне обновила рекорд

Биржевая стоимость меди выросла до рекордного уровня из-за опасений по поводу мировых поставок, пишет издание The Wall Street Journal. Котировки трехмесячных фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) на торгах в понедельник, 8 декабря, выросли на 0,9% и на максимуме достигли $11 749 за тонну.

Дефицит предложения меди

«Дефицит предложения меди продолжает вызывать панические покупки», — рассказали аналитики ANZ Research. Серия незапланированных остановок добычи на крупных рудниках в этом году привела к сокращению предложения меди на рынке.

В частности, в сентябре на индонезийском месторождении меди Грасберг, втором по величине в мире, произошла авария, добыча на руднике была полностью остановлена. Оператор рудника Freeport-McMoRan объявил о форс-мажорных обстоятельствах после того, как подземные туннели затопило грязью. Компания сократила прогноз по добыче меди.

Кроме того, импорт меди в США продолжает увеличиваться из-за опасений, что администрация президента США Дональда Трампа может ввести пошлины на поставку аффинированных металлов в страну в следующем году, пишет WSJ. Это приводит к дефициту меди в других регионах.

Рост цен на медь также поддерживают планы Китая по увеличению поддержки экономики для стимулирования внутреннего спроса, проведению более активной фискальной политики и сохранению умеренно мягкой денежно-кредитной политики. Китай является одним из крупнейших потребителей меди.

Что говорят аналитики

С начала года цены на медь в Лондоне выросли почти на 30%. По мнению аналитиков банка UBS, перебои в работе медных шахт в этом году, в том числе проблемы с добычей на шахте Грасберг компании Freeport-McMoRan в Индонезии, замедление восстановления добычи меди в Чили и периодические протесты в Перу указывают на структурные ограничения предложения на рынке меди, которые, вероятно, сохранятся и в 2026 году.

Прогнозы

В UBS прогнозирует цены на медь в июне 2026 года на уровне $12 тыс. за тонну, а в сентябре 2026 года — $12,5 тыс. за тонну. К декабрю 2026 года, по прогнозам аналитиков, цены на медь могут подняться до $13 тыс. за тонну.