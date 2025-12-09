Цена меди в Лондоне обновила рекорд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 декабря 2025, 8:44 Читати українською

Цена меди в Лондоне обновила рекорд

Биржевая стоимость меди выросла до рекордного уровня из-за опасений по поводу мировых поставок, пишет издание The Wall Street Journal. Котировки трехмесячных фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) на торгах в понедельник, 8 декабря, выросли на 0,9% и на максимуме достигли $11 749 за тонну.

Биржевая стоимость меди выросла до рекордного уровня из-за опасений по поводу мировых поставок, пишет издание The Wall Street Journal.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Дефицит предложения меди

«Дефицит предложения меди продолжает вызывать панические покупки», — рассказали аналитики ANZ Research. Серия незапланированных остановок добычи на крупных рудниках в этом году привела к сокращению предложения меди на рынке.

В частности, в сентябре на индонезийском месторождении меди Грасберг, втором по величине в мире, произошла авария, добыча на руднике была полностью остановлена. Оператор рудника Freeport-McMoRan объявил о форс-мажорных обстоятельствах после того, как подземные туннели затопило грязью. Компания сократила прогноз по добыче меди.

Кроме того, импорт меди в США продолжает увеличиваться из-за опасений, что администрация президента США Дональда Трампа может ввести пошлины на поставку аффинированных металлов в страну в следующем году, пишет WSJ. Это приводит к дефициту меди в других регионах.

Рост цен на медь также поддерживают планы Китая по увеличению поддержки экономики для стимулирования внутреннего спроса, проведению более активной фискальной политики и сохранению умеренно мягкой денежно-кредитной политики. Китай является одним из крупнейших потребителей меди.

Что говорят аналитики

С начала года цены на медь в Лондоне выросли почти на 30%. По мнению аналитиков банка UBS, перебои в работе медных шахт в этом году, в том числе проблемы с добычей на шахте Грасберг компании Freeport-McMoRan в Индонезии, замедление восстановления добычи меди в Чили и периодические протесты в Перу указывают на структурные ограничения предложения на рынке меди, которые, вероятно, сохранятся и в 2026 году.

Прогнозы

В UBS прогнозирует цены на медь в июне 2026 года на уровне $12 тыс. за тонну, а в сентябре 2026 года — $12,5 тыс. за тонну. К декабрю 2026 года, по прогнозам аналитиков, цены на медь могут подняться до $13 тыс. за тонну.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами