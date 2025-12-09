В ПУМБ объяснили, в каких случаях взимают комиссию за перевыпуск карты

Перевыпуск карты в ПУМБ стоит 150 грн только в случае ее потери или механического повреждения. Если же срок действия карты завершился или имеет производственный брак, ее замена происходит бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе банка, отвечая на комментарий читателя «Минфина».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Объяснение банка

«Хотим отметить, что получить наличку можно в любой кассе банка без предварительного заказа. В то же время в рамках требований НБУ за сутки разрешено снять сумму в эквиваленте до 100 000 грн. Рекомендуем по возможности делать предварительный заказ наличных, чтобы точно получить нужную сумму», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, там объяснили, что технические ограничения ночью касаются только кредитных счетов, поскольку в этот период проходят регламентные процедуры. Это может временно влиять на работу кредитной карты в приложении, но никак не ограничивает использование дебетовой.