українська
8 декабря 2025, 19:04

Торговый профицит Китая впервые превысил $1 трлн, несмотря на санкции США

Китай демонстрирует беспрецедентную устойчивость в мировой торговле, установив новый исторический рекорд. За первые 11 месяцев 2025 года разница между экспортом и импортом страны превысила отметку в 1 триллион долларов. Эта цифра подтверждает, что «мировая фабрика» не только не потеряла свои позиции, но и усилила доминирование во всем — от простых футболок до высокотехнологичных электрокаров. Об этом сообщает The Wall Street Journal 8 декабря.

Китай демонстрирует беспрецедентную устойчивость в мировой торговле, установив новый исторический рекорд.

География экспансии: куда идут товары

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, общий объем китайского экспорта вырос на 5,4%, достигнув $3,4 трлн. В то же время импорт в страну сократился на 0,6% (до $2,3 трлн), что и сформировало колоссальный профицит в $1,08 трлн.

Интересно, что структура торговли кардинально меняется под давлением геополитики. Пока Вашингтон пытается закрыть свой рынок (экспорт в США в ноябре упал на 29% из-за пошлин администрации Трампа), Пекин успешно перенаправляет потоки товаров на Глобальный Юг:

  • Африка: рост экспорта на 26%;
  • Юго-Восточная Азия: +14%;
  • Латинская Америка: +7,1%.

Даже Европа, несмотря на политическую риторику, увеличила закупки китайских товаров в ноябре на 15%.

Торговая война и ультиматум Макрона

Рекордный профицит вызывает беспокойство у западных лидеров, ведь такой дисбаланс означает, что Китай зарабатывает на мире значительно больше, чем тратит.

«Этот разрыв настолько велик, что очевидно: финансировать его придется не только США или Европе, а всему миру», — отметил президент Торговой палаты ЕС в Китае Йенс Эскелунд.

Ситуацию усугубляет слабый юань, который в этом году упал на 10% по отношению к евро, делая китайские товары еще дешевле и более конкурентоспособными для европейских производителей. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя ситуацию, предупредил Пекин: если Китай не примет меры, ЕС будет вынужден ввести жесткие тарифы по примеру США.

Прогнозы аналитиков

Экономисты Morgan Stanley прогнозируют, что, несмотря на попытки Запада отгородиться, доля Китая в мировом экспорте продолжит расти и достигнет 16,5% к концу десятилетия (сейчас около 15%). Основной драйвер — лидерство в передовых технологиях: солнечных панелях, аккумуляторах и электромобилях.

Обратная сторона медали — кризис внутри Китая

Стоит понимать, что рекордный экспортный профицит — это не только признак силы, но и симптом серьезных проблем внутри китайской экономики. Феномен, когда страна так много продает и так мало покупает (импорт упал на 0,6%), экономисты называют проблемой избыточных мощностей.

Из-за затяжного кризиса на рынке недвижимости (где китайцы традиционно хранили сбережения) внутреннее потребление в стране остается крайне слабым. Население экономит и не покупает товары, которые производят местные заводы. Чтобы избежать закрытия предприятий и массовой безработицы, Пекин вынужден «выталкивать» эти товары на внешние рынки любой ценой, часто демпингуя.

Фактически, Китай экспортирует свою дефляцию. Это создает парадоксальную ситуацию: мир получает дешевые товары, что сдерживает глобальную инфляцию, но это уничтожает локальные производства в других странах, которые не могут конкурировать с китайскими ценами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
