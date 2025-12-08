Соратник Баффета уходит из Berkshire в JPMorgan

Тодд Комбс, один из двух главных инвестиционных директоров конгломерата Berkshire Hathaway и доверенное лицо Уоррена Баффета, покидает компанию. Он переходит на руководящую должность в крупнейший банк США — JPMorgan Chase. Эта кадровая потеря происходит в критический для холдинга момент, ведь в конце года сам Уоррен Баффет планирует покинуть пост генерального директора. Об этом говорится в официальном сообщении Berkshire Hathaway от 8 декабря.

Новый вызов в JPMorgan

В JPMorgan Chase Тодд Комбс возглавит вновь созданное подразделение Strategic Investment Group с капиталом в $10 млрд. Эта структура будет заниматься инвестициями в стратегически важные для США сектора: оборону, энергетическую безопасность и технологии.

Комбс хорошо знаком с внутренней кухней банка, поскольку входил в совет директоров JPMorgan с 2016 года. Теперь он сложит полномочия члена совета, чтобы приступить к работе на новой должности в январе 2026 года.

Уоррен Баффет отреагировал на решение своего подопечного сдержанным одобрением.

«JPMorgan, как всегда, принял хорошее решение», — цитирует легендарного инвестора пресс-служба компании.

Архитектор технологических ставок

На Уолл-стрит Тодда Комбса называли «инвестиционным протеже» Баффета. Он присоединился к Berkshire в 2010 году, написав письмо другу Баффета — Чарли Мангеру. В последние годы Комбс совмещал управление инвестициями с должностью гендиректора страховой компании Geico (ключевой актив холдинга).

Вместе с коллегой Тедом Вешлером Комбс управлял около 10% огромного портфеля Berkshire, общая стоимость которого составляет $300 млрд. Именно этому дуэту приписывают модернизацию стратегии компании и выход в технологический сектор.

Эксперты считают, что именно Комбс стоял за идеей приобретения акций:

Amazon (в 2019 году);

Alphabet (материнская компания Google).

Эти решения были нетипичными для консервативного стиля Баффета, но принесли компании значительные прибыли.

Перестройка накануне смены эпох

Уход Комбса — не единственное изменение в руководстве. Berkshire также анонсировала, что в июне 2027 года на пенсию уйдет финансовый директор Марк Гамбург, который проработал бок о бок с Баффетом 40 лет.

Эти новости усиливают интригу вокруг будущего управления активами компании. Уже с 1 января 2026 года новым CEO Berkshire Hathaway станет Грег Абель, которого Баффет выбрал своим преемником. Ранее, когда Комбс только пришел в компанию, Баффет рассматривал вариант, что именно инвестиционные менеджеры возглавят бизнес, но впоследствии склонился к кандидатуре Абеля.

Теперь, когда один из главных «мозговых центров» уходит, у инвесторов возникают вопросы: кто будет управлять долями в Apple, Bank of America и Coca-Cola, и сохранится ли нынешний курс компании.