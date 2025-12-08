Китайский производитель бытовой техники Midea представил гуманоидного робота Miro U с шестью руками, сообщает портал Humanoids Daily.
Крупный производитель бытовой техники Midea представил робота с шестью руками (фото)
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно о роботе
У Miro U есть голова, туловище, колесные ноги и шесть бионических рук. В компании заявляют, что такое строение позволит роботу «преодолеть физиологические ограничения человека».
Вице-президент и технический директор Midea Group Вэй Чан заявил во время презентации, что Miro U должен стать более эффективным по сравнению с двурукими конкурентами. Например, нижняя пара рук Miro U может поднимать тяжести, пока верхние руки выполняют более сложные задачи по сборке изделий.
К концу декабря 2025 года шестирукого робота начнут использовать в пилотном режиме на одном из заводов Midea.
По прогнозу компании, Miru U повысит эффективность производства на 30%. Объем инвестиций в разработку в Midea не назвали.
Midea Group — крупный производитель бытовой техники в КНР. Штаб-квартира компании находится в провинции Гуандун. В ее штате работают свыше 190 тысяч человек, а выручка за прошлый год превысила $57 млрд.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии