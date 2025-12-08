Крупный производитель бытовой техники Midea представил робота с шестью руками (фото)

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о роботе

У Miro U есть голова, туловище, колесные ноги и шесть бионических рук. В компании заявляют, что такое строение позволит роботу «преодолеть физиологические ограничения человека».

Вице-президент и технический директор Midea Group Вэй Чан заявил во время презентации, что Miro U должен стать более эффективным по сравнению с двурукими конкурентами. Например, нижняя пара рук Miro U может поднимать тяжести, пока верхние руки выполняют более сложные задачи по сборке изделий.