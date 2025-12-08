С января 2026 года ФРС включит печатный станок, $45 млрд ежемесячно — прогноз

Главной интригой заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится 10 декабря, станет не ожидаемое снижение учетной ставки, а возможное решение о вливании ликвидности в экономику. Стратеги Bank of America (BofA) прогнозируют, что регулятор может объявить о масштабном выкупе казначейских векселей, что фактически будет означать запуск программы количественного смягчения (QE). Об этом сообщают аналитики фонда Hugs.fund.

Ставка уже в цене, главное — ликвидность

Финансовые рынки уже на 100% заложили в цены снижение ключевой ставки на 0,25%. Поэтому само по себе это решение не станет драйвером для роста активов. Внимание профессиональных инвесторов приковано к состоянию банковской системы.

Марк Кабана, стратег BofA, имеющий опыт работы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, сделал смелый прогноз: ФРС объявит о запуске программы выкупа казначейских векселей (Treasury bills) на сумму $45 млрд ежемесячно, начиная с января следующего года.

Угроза кризиса на рынке РЕПО

Необходимость таких действий эксперты объясняют «хроническим спросом на РЕПО» со стороны американских банков. Это технический сигнал, который свидетельствует о том, что финансовой системе не хватает свободных резервов (кеша).

По мнению Кабаны, глава ФРС Джером Пауэлл осознает эти риски. Чтобы не доводить ситуацию до полноценного кризиса ликвидности под конец года, регулятор может сыграть на опережение. Если прогноз оправдается, это будет фактически скрытым запуском «печатного станка».

Сценарии для рынка: ралли или турбулентность

Аналитики рассматривают два варианта развития событий после 10 декабря:

Оптимистический (прогноз BofA): Если ФРС объявит о выкупе активов, рынки ожидает мощное ралли. Акции, биткоин и золото пойдут вверх, а доллар США начнет дешеветь из-за увеличения денежной массы.

Консервативный (консенсус): Большинство аналитиков пока не ожидают такого «подарка». Если ФРС ограничится лишь снижением ставки без вливания новых денег, конец года может стать нервным и волатильным для инвесторов.

Также эксперты отмечают важность «фактора толпы». Скотт Рубнер из Citadel обращает внимание на то, что розничные инвесторы продолжают активно покупать активы. К тому же историческая статистика на стороне «быков»: во второй половине декабря рынок растет в 75% случаев.

Почему это важно

Ликвидность — это «топливо» для финансовых рынков. Даже если экономика слабая, вливание новых долларов системой ФРС автоматически толкает цены на активы вверх, поскольку денег становится больше.