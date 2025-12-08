С января 2026 года ФРС включит печатный станок, $45 млрд ежемесячно — прогноз

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 декабря 2025, 17:12 Читати українською

С января 2026 года ФРС включит печатный станок, $45 млрд ежемесячно — прогноз

Главной интригой заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится 10 декабря, станет не ожидаемое снижение учетной ставки, а возможное решение о вливании ликвидности в экономику. Стратеги Bank of America (BofA) прогнозируют, что регулятор может объявить о масштабном выкупе казначейских векселей, что фактически будет означать запуск программы количественного смягчения (QE). Об этом сообщают аналитики фонда Hugs.fund.

Главной интригой заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится 10 декабря, станет не ожидаемое снижение учетной ставки, а возможное решение о вливании ликвидности в экономику.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Ставка уже в цене, главное — ликвидность

Финансовые рынки уже на 100% заложили в цены снижение ключевой ставки на 0,25%. Поэтому само по себе это решение не станет драйвером для роста активов. Внимание профессиональных инвесторов приковано к состоянию банковской системы.

Марк Кабана, стратег BofA, имеющий опыт работы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, сделал смелый прогноз: ФРС объявит о запуске программы выкупа казначейских векселей (Treasury bills) на сумму $45 млрд ежемесячно, начиная с января следующего года.

Угроза кризиса на рынке РЕПО

Необходимость таких действий эксперты объясняют «хроническим спросом на РЕПО» со стороны американских банков. Это технический сигнал, который свидетельствует о том, что финансовой системе не хватает свободных резервов (кеша).

По мнению Кабаны, глава ФРС Джером Пауэлл осознает эти риски. Чтобы не доводить ситуацию до полноценного кризиса ликвидности под конец года, регулятор может сыграть на опережение. Если прогноз оправдается, это будет фактически скрытым запуском «печатного станка».

Сценарии для рынка: ралли или турбулентность

Аналитики рассматривают два варианта развития событий после 10 декабря:

  • Оптимистический (прогноз BofA): Если ФРС объявит о выкупе активов, рынки ожидает мощное ралли. Акции, биткоин и золото пойдут вверх, а доллар США начнет дешеветь из-за увеличения денежной массы.
  • Консервативный (консенсус): Большинство аналитиков пока не ожидают такого «подарка». Если ФРС ограничится лишь снижением ставки без вливания новых денег, конец года может стать нервным и волатильным для инвесторов.

Также эксперты отмечают важность «фактора толпы». Скотт Рубнер из Citadel обращает внимание на то, что розничные инвесторы продолжают активно покупать активы. К тому же историческая статистика на стороне «быков»: во второй половине декабря рынок растет в 75% случаев.

Почему это важно

Ликвидность — это «топливо» для финансовых рынков. Даже если экономика слабая, вливание новых долларов системой ФРС автоматически толкает цены на активы вверх, поскольку денег становится больше.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Oleb и 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами