В Государственном бюджете Украины на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд грн на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году. Об этом говорится в сообщении министерства.
В Минфине показали, как вырастут стипендии для студентов
Новые, повышенные размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Заведения высшего образования
С сентября 2026 года студенты университетов будут получать следующие повышенные стипендии:
- стипендия Президента Украины вырастет с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;
- стипендия Верховной Рады Украины — с 4 400 грн до 8 800 грн;
- стипендия Кабинета Министров Украины — с 4 000 грн до 8 000 грн;
- минимальная академическая стипендия — с 2 000 грн до 4 000 грн;
- повышенная академическая (за особые успехи) — с 2910 грн до 5820 грн;
- стипендия по отраслевому принципу — с 2550 грн до 5100 грн;
- стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — с 3 710 грн до 7 420 грн.
Заведения профессионального высшего образования (колледжи)
Для студентов колледжей также предусмотрено повышение:
- стипендия Президента Украины вырастет с 7 600 грн до 15 200 грн;
- стипендия Верховной Рады Украины — с 3 320 грн до 6 640 грн;
- минимальная академическая стипендия — с 1 510 грн до 3 020 грн;
- повышенная академическая (за особые успехи) — с 2197 грн до 4394 грн;
- стипендия по отраслевому принципу — с 1 930 грн до 3 860 грн;
- стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — с 2 809 грн до 5 618 грн.
