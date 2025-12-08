Multi от Минфин
українська
8 декабря 2025, 16:24

В Германии количество банкротств достигло максимума за 10 лет

Крупнейшая экономика Евросоюза продолжает погружаться в глубокий кризис. В 2025 году количество немецких компаний, которые официально объявят о своей неплатежеспособности, достигнет самого высокого уровня за последнее десятилетие. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет кредитного бюро Creditreform.

Крупнейшая экономика Евросоюза продолжает погружаться в глубокий кризис.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Удар по малому бизнесу

Согласно прогнозам аналитиков, в 2025 году процедуру банкротства начнут около 23 900 предприятий. Это на 8,3% больше, чем годом ранее, и является худшим показателем с 2014 года.

Больше всего от экономического шторма страдает малый бизнес. Львиная доля банкротств — 81,6% — приходится на так называемые микропредприятия, где работает до 10 сотрудников.

Цена вопроса: миллиарды евро и сотни тысяч судеб

Хотя банкротство маленькой фирмы может казаться незаметным в масштабах страны, суммарный эффект является разрушительным для кредиторов — банков и поставщиков.

Общие финансовые потери от неплатежеспособности компаний в 2025 году оцениваются в 57 млрд евро ($66,41 млрд).

В среднем каждое банкротство наносит ущерб на сумму более 2 млн евро.

Под угрозой увольнения оказались около 285 000 работников (что немного меньше, чем 291 000 в предыдущем году).

Почему «локомотив» останавливается

Эксперты выделяют несколько системных причин, которые тянут немецкий бизнес на дно. Компании обременены долгами, им трудно получить новые кредиты, а высокие цены на энергоносители и чрезмерная бюрократия делают их продукцию неконкурентоспособной.

Генеральный директор Creditreform Бернд Бютов дал неутешительный прогноз и на 2026 год, несмотря на попытки правительства стимулировать рост через инвестиции в инфраструктуру и оборонный сектор.

«Немецкая экономика теряет конкурентоспособность. Высокие расходы, бюрократия и продолжающаяся экономическая слабость будут и дальше стимулировать банкротства», — подчеркнул Бютов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
