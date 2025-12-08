Украина увеличивает импорт на фоне сокращения производства: эксперт объяснил про угрозы для бюджета

Украина продолжает наращивать объемы закупки иностранных товаров, и эта тенденция будет только усиливаться в ближайшее время. Несмотря на войну, в стране фиксируется парадоксальная ситуация: потребительский спрос быстро восстанавливается, тогда как внутреннее производство падает, вынуждая бизнес и население заменять украинские товары зарубежными аналогами. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Потребительский бум

Первой причиной роста импорта эксперт называет существенное оживление розничной торговли. Статистика свидетельствует, что у украинцев есть деньги, и они готовы их тратить:

В октябре розничные продажи выросли на 10,1% (год к году), что значительно превышает показатели сентября (+7,1%).

Остатки средств на банковских счетах граждан увеличились на 14,4% по сравнению с прошлым годом.

Реальные зарплаты (с учетом инфляции) в сентябре показали рост на 2,9%.

«Люди покупают. В торговых центрах аншлаг», — отмечает Шевчишин.

Падение отечественной промышленности

Пока спрос растет, предложение от украинских производителей сокращается. Промышленность не успевает за аппетитами потребителей из-за энергетических проблем и разрушений. Если в сентябре падение промышленности было нулевым, то уже в октябре обвал составил 4,6%.

Основные удары пришлись на энергетику, добывающую отрасль и перерабатывающую промышленность, которая страдает от блэкаутов.

«РФ просто уничтожает склады, запасы, логистику, усиливая негатив, который можно восполнить только за счет импорта. И это несмотря на военный критический импорт», — подчеркивает аналитик.

Ценовая конкуренция

Третьим фактором является экономическая целесообразность. По словам эксперта, западные товары, особенно в потребительском сегменте и продуктовой корзине, часто оказываются дешевле и качественнее отечественных аналогов. В таких условиях бизнесу проще и выгоднее завозить продукцию из-за рубежа, чем пытаться производить ее в Украине.

Угроза бюджетной дыры

Шевчишин предупреждает, что оплачивать этот «банкет» рекордного импорта пока помогают международные партнеры, но эта поддержка не будет вечной.

Уже сейчас дефицит бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне $19 млрд, и источников для его покрытия пока нет. Ситуация выглядит сложной как при условии продолжения войны, так и в случае заключения мирного соглашения, поскольку экономические дисбалансы уже сформированы.

Почему это важно

Рост импорта при одновременном падении собственного производства — это «бомба замедленного действия» для экономики.