Японский автогигант Toyota вернул себе звание самого надежного автомобильного бренда в 2025 году, сместив прошлогоднего лидера Subaru на вторую позицию. Соответствующий рейтинг, основанный на масштабных опросах владельцев, обнародовало влиятельное американское издание Consumer Reports, передает MarketWatch.
Японские бренды доминируют, а электрокары отстают: рейтинг надежности авто
Триумф азиатских производителей
По результатам исследования, первую тройку лидеров сформировали исключительно японские бренды. Люксовое подразделение Toyota — Lexus — заняло третье место. В целом, азиатские производители демонстрируют наивысшую стабильность качества. В первую десятку также вошли Honda, Nissan, Acura и Kia.
Единственными представителями неазиатского автопрома в топ-10 стали немецкий концерн BMW (5-е место) и американская компания Tesla (9-е место).
Технологический разрыв: гибриды против электрокаров
Эксперты Consumer Reports обнаружили четкую тенденцию: надежность автомобиля напрямую зависит от типа двигателя.
Традиционные гибриды (без подзарядки от розетки) признаны самым надежным классом автомобилей. Это зрелая технология, которая сочетает эффективность с проверенными инженерными решениями.
Электромобили (EV) и подключаемые гибриды (PHEV) оказались наиболее проблемными. Поскольку это относительно новые технологии для многих производителей, они страдают от «детских болезней»: сбоев в программном обеспечении, проблем с зарядкой и аккумуляторами.
«Золотое правило» покупателя
Издание также дало важный совет для тех, кто планирует покупку в 2025 году: избегайте новых или только что обновленных моделей в первый год выпуска.
Статистика показывает, что даже на второй год производства новые модели часто имеют нерешенные технические проблемы. Среди примеров названы Mazda CX-70 и CX-90, Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV и пикапы GMC Canyon, которые продемонстрировали низкую надежность.
Аутсайдеры рейтинга
В нижней части списка оказались преимущественно американские бренды, специализирующиеся на пикапах и внедорожниках. Антирейтинг возглавил стартап Rivian (последнее 26-е место), рядом с ним — Ram и Jeep.
Стоит отметить, что некоторые известные бренды, такие как Dodge, Porsche, Land Rover и Jaguar, вообще не попали в рейтинг из-за недостаточного количества данных от владельцев для формирования объективной оценки.
Топ-10 самых надежных брендов 2025 года (по 100-балльной шкале):
- Toyota — 66
- Subaru — 63
- Lexus — 60
- Honda — 59
- BMW — 58
- Nissan — 57
- Acura — 54
- Buick — 51
- Тесла — 50
- Kia — 49
Почему это важно
Автомобиль является вторым по стоимости приобретением для большинства домохозяйств после недвижимости. В условиях экономической неопределенности потребители склонны выбирать товары длительного пользования с меньшими рисками дополнительных затрат на ремонт. Лидерство Toyota и провал новых электрокаров могут замедлить глобальный переход на «зеленый» транспорт, заставляя покупателей выбирать проверенные гибриды вместо «сырых» технологий EV.
