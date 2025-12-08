Multi от Минфин
українська
8 декабря 2025, 14:51

Японские бренды доминируют, а электрокары отстают: рейтинг надежности авто

Японский автогигант Toyota вернул себе звание самого надежного автомобильного бренда в 2025 году, сместив прошлогоднего лидера Subaru на вторую позицию. Соответствующий рейтинг, основанный на масштабных опросах владельцев, обнародовало влиятельное американское издание Consumer Reports, передает MarketWatch.

Японский автогигант Toyota вернул себе звание самого надежного автомобильного бренда в 2025 году, сместив прошлогоднего лидера Subaru на вторую позицию.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Триумф азиатских производителей

По результатам исследования, первую тройку лидеров сформировали исключительно японские бренды. Люксовое подразделение Toyota — Lexus — заняло третье место. В целом, азиатские производители демонстрируют наивысшую стабильность качества. В первую десятку также вошли Honda, Nissan, Acura и Kia.

Единственными представителями неазиатского автопрома в топ-10 стали немецкий концерн BMW (5-е место) и американская компания Tesla (9-е место).

Технологический разрыв: гибриды против электрокаров

Эксперты Consumer Reports обнаружили четкую тенденцию: надежность автомобиля напрямую зависит от типа двигателя.

Традиционные гибриды (без подзарядки от розетки) признаны самым надежным классом автомобилей. Это зрелая технология, которая сочетает эффективность с проверенными инженерными решениями.

Электромобили (EV) и подключаемые гибриды (PHEV) оказались наиболее проблемными. Поскольку это относительно новые технологии для многих производителей, они страдают от «детских болезней»: сбоев в программном обеспечении, проблем с зарядкой и аккумуляторами.

«Золотое правило» покупателя

Издание также дало важный совет для тех, кто планирует покупку в 2025 году: избегайте новых или только что обновленных моделей в первый год выпуска.

Статистика показывает, что даже на второй год производства новые модели часто имеют нерешенные технические проблемы. Среди примеров названы Mazda CX-70 и CX-90, Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV и пикапы GMC Canyon, которые продемонстрировали низкую надежность.

Аутсайдеры рейтинга

В нижней части списка оказались преимущественно американские бренды, специализирующиеся на пикапах и внедорожниках. Антирейтинг возглавил стартап Rivian (последнее 26-е место), рядом с ним — Ram и Jeep.

Стоит отметить, что некоторые известные бренды, такие как Dodge, Porsche, Land Rover и Jaguar, вообще не попали в рейтинг из-за недостаточного количества данных от владельцев для формирования объективной оценки.

Топ-10 самых надежных брендов 2025 года (по 100-балльной шкале):

  • Toyota — 66
  • Subaru — 63
  • Lexus — 60
  • Honda — 59
  • BMW — 58
  • Nissan — 57
  • Acura — 54
  • Buick — 51
  • Тесла — 50
  • Kia — 49

Почему это важно

Автомобиль является вторым по стоимости приобретением для большинства домохозяйств после недвижимости. В условиях экономической неопределенности потребители склонны выбирать товары длительного пользования с меньшими рисками дополнительных затрат на ремонт. Лидерство Toyota и провал новых электрокаров могут замедлить глобальный переход на «зеленый» транспорт, заставляя покупателей выбирать проверенные гибриды вместо «сырых» технологий EV.

