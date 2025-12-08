Японские бренды доминируют, а электрокары отстают: рейтинг надежности авто

Японский автогигант Toyota вернул себе звание самого надежного автомобильного бренда в 2025 году, сместив прошлогоднего лидера Subaru на вторую позицию. Соответствующий рейтинг, основанный на масштабных опросах владельцев, обнародовало влиятельное американское издание Consumer Reports, передает MarketWatch.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Триумф азиатских производителей

По результатам исследования, первую тройку лидеров сформировали исключительно японские бренды. Люксовое подразделение Toyota — Lexus — заняло третье место. В целом, азиатские производители демонстрируют наивысшую стабильность качества. В первую десятку также вошли Honda, Nissan, Acura и Kia.

Единственными представителями неазиатского автопрома в топ-10 стали немецкий концерн BMW (5-е место) и американская компания Tesla (9-е место).

Технологический разрыв: гибриды против электрокаров

Эксперты Consumer Reports обнаружили четкую тенденцию: надежность автомобиля напрямую зависит от типа двигателя.

Традиционные гибриды (без подзарядки от розетки) признаны самым надежным классом автомобилей. Это зрелая технология, которая сочетает эффективность с проверенными инженерными решениями.

Электромобили (EV) и подключаемые гибриды (PHEV) оказались наиболее проблемными. Поскольку это относительно новые технологии для многих производителей, они страдают от «детских болезней»: сбоев в программном обеспечении, проблем с зарядкой и аккумуляторами.

«Золотое правило» покупателя

Издание также дало важный совет для тех, кто планирует покупку в 2025 году: избегайте новых или только что обновленных моделей в первый год выпуска.

Статистика показывает, что даже на второй год производства новые модели часто имеют нерешенные технические проблемы. Среди примеров названы Mazda CX-70 и CX-90, Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV и пикапы GMC Canyon, которые продемонстрировали низкую надежность.

Аутсайдеры рейтинга

В нижней части списка оказались преимущественно американские бренды, специализирующиеся на пикапах и внедорожниках. Антирейтинг возглавил стартап Rivian (последнее 26-е место), рядом с ним — Ram и Jeep.

Стоит отметить, что некоторые известные бренды, такие как Dodge, Porsche, Land Rover и Jaguar, вообще не попали в рейтинг из-за недостаточного количества данных от владельцев для формирования объективной оценки.

Топ-10 самых надежных брендов 2025 года (по 100-балльной шкале):

Toyota — 66

Subaru — 63

Lexus — 60

Honda — 59

BMW — 58

Nissan — 57

Acura — 54

Buick — 51

Тесла — 50

Kia — 49

Почему это важно

Автомобиль является вторым по стоимости приобретением для большинства домохозяйств после недвижимости. В условиях экономической неопределенности потребители склонны выбирать товары длительного пользования с меньшими рисками дополнительных затрат на ремонт. Лидерство Toyota и провал новых электрокаров могут замедлить глобальный переход на «зеленый» транспорт, заставляя покупателей выбирать проверенные гибриды вместо «сырых» технологий EV.

Выгоднооформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут