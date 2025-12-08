Multi от Минфин
8 декабря 2025, 12:12

Старший аналитик Bloomberg попросил не сравнивать биткоин с тюльпанами

Старший аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас заявил, что успех биткоина нельзя сравнивать со спекулятивным финансовым «тюльпановым пузырем», лопнувшем в Нидерландах в 1637 году.

Старший аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас заявил, что успех биткоина нельзя сравнивать со спекулятивным финансовым «тюльпановым пузырем», лопнувшем в Нидерландах в 1637 году.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиНекорректное сравнениеПо мнению эксперта, сравнение некорректно из-за устойчивости биткоина и способности адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Некорректное сравнение

По мнению эксперта, сравнение некорректно из-за устойчивости биткоина и способности адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

«Я бы не стал сравнивать биткоин с тюльпанами, какой бы значительной ни стала распродажа актива. Рынок тюльпанов в свое время вырос и рухнул примерно за три года, а биткоин вернулся с шести-семи сенокосов, чтобы достичь исторических максимумов, и держится уже 17 лет. Некоторые просто ненавидят первую криптовалюту и хотят разозлить тех, кому она нравится», — заявил Балчунас.

Старший аналитик Bloomberg считает, что спекулятивные пузыри не способны выдержать множественные циклы, халвинги, сбои в работе централизованных бирж и законодательные препятствия.

Чрезмерная концентрация на анализе падения котировок первой криптовалюты вредит пониманию объективной картины крипторынка, считает эксперт. Растущее участие корпоративных игроков и развитие инфраструктуры хранения BTC делают биткоин все более устойчивым к экономическому шоку, объявил Балчунас.

Что такое тюльпаномания

«Тюльпановый пузырь» или «тюльпаномания» — биржевой феномен, возникший в Нидерландах в 1630-х годах, когда цены на луковицы тюльпанов, завезенных в Европу из Турции, резко выросли на фоне ажиотажного спроса среди купцов.

Рынок тюльпанов внезапно рухнул в 1637 году, стоимость луковиц упала более чем на 90% за несколько недель. Феномен стал классическим примером, когда стоимость актива становится совершенно необоснованной, а крах происходит так же быстро, как и рост, принося убытки держателям актива.

Ранее аналитики Glassnode и Fanara Digital заявили, что долгосрочная волатильность биткоина снизилась с пиковых 84% в 2021 году до 43% сейчас. Причина — приход корпоративных игроков и запуск регулируемых государствами криптоинструментов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
8 декабря 2025, 12:53
#
Чому? Користь від них, як від тюльпанів, лиш щороку пересаджувати не потрібно. Тюльпани не жерли купу енергії.
