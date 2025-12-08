Половина состава НКЦБФР подала в отставку — ЭП

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оказалась в шаге от потери дееспособности. Сразу трое членов комиссии обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлениями об увольнении по собственному желанию. Если эти отставки будут приняты, государственный орган не сможет принимать никаких решений из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает «Экономическая правда» 8 декабря.

Кадровый выход

По информации источников издания, заявления об увольнении написали Юрий Бойко, Ярослав Шляхов и Ираклий Барамия. Все трое чиновников лично подтвердили этот факт журналистам.

Известно, что Юрий Бойко и Ярослав Шляхов подали документы в начале декабря, тогда как Ираклий Барамия выразил желание покинуть пост еще в октябре.

Математика коллапса

Критичность ситуации заключается в особенностях законодательства, регулирующего работу комиссии. Для того чтобы любое решение НКЦБФР (например, о выдаче лицензии или наложении штрафа) считалось принятым, за него должны проголосовать не менее пяти членов.

На сегодняшний день руководящий состав регулятора насчитывает семь человек: шесть членов и председатель комиссии Руслан Магомедов. Однако, кроме трех заявлений об отставке, существует еще одна кадровая проблема. Летом этого года Руслан Магомедов направил письмо Президенту с просьбой уволить еще одного члена комиссии — Максима Либанова.

Причина — истечение срока его полномочий еще 28 февраля 2024 года. Хотя по закону Либанов продолжает исполнять обязанности до назначения преемника, фактически его увольнение — вопрос времени.

Если Владимир Зеленский удовлетворит все заявления (Бойко, Шляхова, Барамии) и уволит Либанова, в составе комиссии останутся только три человека: председатель Руслан Магомедов и члены Арсен Ильин и Юрий Шаповал. Этого недостаточно для формирования кворума, что сделает регулятор полностью неправомочным.

Что именно контролирует комиссия

НКЦБФР является главным государственным органом, который осуществляет надзор за рынком капитала в Украине. В ее полномочия входит не только регулирование торговли ценными бумагами (акциями, облигациями), но и надзор за негосударственными пенсионными фондами, деятельностью бирж и инвестиционных компаний.