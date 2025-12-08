Multi от Минфин
8 декабря 2025, 11:17

Грузия вводит жесткие штрафы для туристов с 1 января 2026 года

Начиная с нового года, правила въезда и пребывания иностранцев в Грузии кардинально меняются. Наличие медицинского страхового полиса становится обязательным условием для пересечения границы, а его отсутствие будет наказываться значительными штрафами и даже депортацией.

Начиная с нового года, правила въезда и пребывания иностранцев в Грузии кардинально меняются.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Новые финансовые требования к полису

Согласно обновленному законодательству, простого наличия «бумажки» будет недостаточно. Страховка должна соответствовать четким финансовым критериям покрытия расходов:

  • $5 000 — минимальный лимит на экстренную амбулаторную помощь (лечение без госпитализации).
  • 30 000 долларов — минимальный лимит на стационарное лечение (пребывание в больнице).

Полис должен покрывать несчастные случаи, травмы, внезапные заболевания, а также расходы на медицинскую эвакуацию и репатриацию тела.

Пограничники получили полномочия проверять наличие страховки как в аэропортах, так и на наземных пунктах пропуска. Без действующего документа во въезде могут отказать.

Система штрафов: от 300 лари до депортации

Грузия вводит строгую систему финансовых санкций для нарушителей, которые уже находятся в стране:

  • 300 лари (примерно $110) — базовый штраф за отсутствие страховки у иностранца.
  • 500−1000 лари — штраф за занятия экстремальным туризмом (альпинизм, лыжи, трекинг) без специального расширенного покрытия.

При повторном нарушении суммы штрафов удваиваются или утраиваются. Систематическое игнорирование требований может привести к запрету на въезд или принудительной депортации.

Реалии горного отдыха и оплаты услуг

Эксперты предупреждают, что базовые полисы часто не покрывают реальных рисков в горах. Стоимость часа работы спасательного вертолета в Грузии достигает 3500−4000 евро. Без соответствующего пункта в страховке эти расходы ложатся на плечи туриста.

Также исследование освещает проблему расчетов. Система прямой оплаты, когда страховая компания платит непосредственно больнице, работает только в крупных частных клиниках Тбилиси и Батуми. В большинстве региональных больниц пациенту придется платить собственные средства на месте, а затем требовать возмещение от страховой компании.

Отсрочка реформы

Стоит отметить, что введение обязательного страхования в Грузии планировалось значительно раньше. Изначально эта норма должна была заработать еще с 1 июня 2024 года. Однако правительство страны решило предоставить переходный период для туристического бизнеса и страховых компаний, отложив старт нововведения до 2026 года.

Это решение является частью более широкой стратегии Грузии по приближению своего законодательства к стандартам Европейского Союза, где наличие страховки является базовым требованием для получения виз или въезда (например, в Шенгенскую зону).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Минфин
