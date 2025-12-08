Сколько автомобилей еженедельно покупают украинцы на аукционах США

Украинцы продолжают активно покупать автомобили на американских аукционах — несмотря на сезонные колебания, логистические паузы и меняющиеся налоговые правила, спрос держится на поразительно стабильном уровне. Об этом говорится в исследовании Института исследований авторынка.

США и Канада

Авторынок уже несколько лет активно ориентируется на США и Канаду, прежде всего на страховые аукционы Copart, IAAI и другие площадки, где продаются автомобили после ДТП, града, угонов или минимальных повреждений.

Такие машины пользуются спросом благодаря более выгодной цене, широкому выбору и возможности подобрать авто в нужной комплектации.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали данные AutoAstat и выяснили, насколько активно украинцы покупали автомобили на американских аукционах в последние 20 недель.

Итоги оказались показательны: спрос уверенно держится на высоком уровне, несмотря на колебания, вызванные логистикой, сезонностью и законодательными изменениями.

Динамика покупки

По данным аналитиков, украинские покупатели как дилеры, так и частные заказчики формируют уверенный спрос на уровне 1300−1400 автомобилей еженедельно. Это значимый индикатор, показывающий реальную активность рынка за 2−3 месяца до того, как машины попадут в статистику первых регистраций МВД.

Однако график приобретений не выглядит ровным: он скорее напоминает «американские горки» — от пиков около 1500 автомобилей до резких спадов до 800.

Пик спроса до окончания налоговых льгот

На 41−42 неделях продажи взлетели почти до 1400 авто. Причина — массовая активность покупателей электромобилей, которые спешили получить машины до 31 декабря 2025 года, чтобы воспользоваться нулевой ставкой НДС.

С учетом того, что доставка из США занимает минимум два месяца, завершить торги нужно было к середине октября, что и привело к повышенному спросу.

Резкий спад из-за неопределенности

На 43−44 недели спрос упал до 826 автомобилей. Здесь сыграли роль два фактора:

покупатели понимали, что машины уже не успеют прибыть до окончания льгот;

в медиапространстве начали появляться противоречивые новости о возможном продлении нулевого НДС — и так же быстро опровергаться.

Эта неопределенность заставила многих отказаться от ставок — риск подорожания авто как минимум на 20% был слишком велик.

Уже с 45-й недели активность начала возвращаться. Покупатели адаптировались, медийный шум снизился, а фокус спроса, вероятно, сместился в сторону автомобилей из ДВС, для которых сроки доставки не столь критичны.