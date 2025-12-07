Зимняя поддержка: В Украине стартовали первые выплаты 6 500 тысяч

Начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан. Часть банков еще производят выплату. Об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко.

Сколько людей подало заявление

В общей сложности на эту выплату уже подали 323 443 человека. Оформить ее через Дию или в отделении Пенсионного фонда можно до 17 декабря.

На кого рассчитана программа

Программа рассчитана на людей, нуждающихся в наибольшей поддержке:

дети на попечении или попечительстве;

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание;

дети из малообеспеченных семей;

люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;

одинокие пенсионеры, с надбавкой по уходу.

На что можно потратить

Потратить деньги можно будет на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после поступления средств.