Начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан. Часть банков еще производят выплату. Об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко.
Зимняя поддержка: В Украине стартовали первые выплаты 6 500 тысяч
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Сколько людей подало заявление
В общей сложности на эту выплату уже подали 323 443 человека. Оформить ее через Дию или в отделении Пенсионного фонда можно до 17 декабря.
На кого рассчитана программа
Программа рассчитана на людей, нуждающихся в наибольшей поддержке:
- дети на попечении или попечительстве;
- дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
- дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание;
- дети из малообеспеченных семей;
- люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;
- одинокие пенсионеры, с надбавкой по уходу.
На что можно потратить
Потратить деньги можно будет на лекарства, одежду, обувь в течение 6 месяцев после поступления средств.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии