українська
7 декабря 2025, 17:00

SpaceX Маска планирует провести IPO во второй половине 2026 года

Космическая компания Илона Маска SpaceX намеревается провести IPO во второй половине 2026 года. Об этом сообщил также один источник Bloomberg.

Космическая компания Илона Маска SpaceX намеревается провести IPO во второй половине 2026 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о IPO

Информация об IPO появилась на фоне сообщений, что SpaceX готовит вторичную продажу акций, в рамках которой компания может быть оценена в сумму до $800 млрд, пишет Reuters.

С такой оценкой SpaceX превзойдет разработчика искусственного интеллекта OpenAI, который в сентябре закончил привлечение инвестиций при рекордной для непубличной компании оценке в $500 млрд, отметил Bloomberg.

Кроме того, SpaceX в этом случае будет стоить больше половины Tesla, хотя ее выручка составляет лишь шестую часть от продаж производителя электромобилей, добавил MarketWatch. Обе компании возглавляет миллиардер Илон Маск.

Как рассказал один из источников Bloomberg, SpaceX готовится к продаже акций инсайдеров по цене около $400 за бумагу, что предполагает общую стоимость компании примерно от $750 до $800 млрд.

По информации WSJ, о предстоящей продаже акций инсайдерами инвесторов проинформировал финансовый директор SpaceX Брет Джонсен. Детали предложения обсуждались в четверг, 4 декабря, советом директоров SpaceX, но еще могут измениться в зависимости от интереса продавцов и покупателей или других факторов, утверждают некоторые собеседники Bloomberg.

Напомним

SpaceX сейчас — ведущий игрок на рынке космических запусков: ракеты Falcon 9 регулярно доставляют грузы и людей на орбиту. В 2024 году SpaceX провела 134 запуска Falcon, установив мировой рекорд по числу космических миссий за год.

В 2025 году компания рассчитывает превзойти это достижение и выполнить до 170 запусков. Сейчас SpaceX сосредоточена на разработке Starship — самой мощной ракеты в истории, которую глава компании Илон Маск планирует использовать для доставки грузов и людей на Луну и Марс.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
