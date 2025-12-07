Multi от Минфин
7 декабря 2025, 16:30

Сколько компании тратят на ИИ: грозит ли бум инвестиций экономике

Бум капитальных затрат на генеративный искусственный интеллект вызывает вопрос о его устойчивости, и хотя текущие инвестиции в ИИ составляют около 1,3% ВВП США, их экономическое влияние все еще меньше, чем во время технологического бума в конце 1990-х, пишет Bloomberg.

Бум капитальных затрат на генеративный искусственный интеллект вызывает вопрос о его устойчивости, и хотя текущие инвестиции в ИИ составляют около 1,3% ВВП США, их экономическое влияние все еще меньше, чем во время технологического бума в конце 1990-х, пишет Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКак изменились инвестиции в технологииЧастные внутренние инвестиции в оборудование для обработки информации и программное обеспечение составили 4,4% ВВП во втором квартале 2025 года — почти столько же, сколько в 4,6% в конце 2000 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменились инвестиции в технологии

Частные внутренние инвестиции в оборудование для обработки информации и программное обеспечение составили 4,4% ВВП во втором квартале 2025 года — почти столько же, сколько в 4,6% в конце 2000 года.

По данным Бюро экономического анализа США, если темпы роста последних двух кварталов сохранятся, показатель превысит исторический максимум к концу этого года.

Однако это включает не только затраты на ИИ. Аналитик Йенс Нордвиг из Exante Data оценил расходы именно на Дата-центры в $387 миллиардов на 2025 год — это 1,3% ВВП по сравнению с 0,8% в 2024 году и 0,3% в 2023-м.

Почему фактические расходы на ИИ выше официальной статистики

Разница между общими технологическими инвестициями и расходами на ИИ объясняется импортом. Чистый импорт технологических продуктов почти на полпроцента ВВП выше, чем два года назад, а статистика внутренних инвестиций США не учитывает затраты на импортируемые технологии.

Это означает, что значительная часть американских инвестиций в ИИ идет на оборудование производства Nvidia, TSMC и других производителей чипов за пределами США.

Почему это важно знать

Текущий бум инвестиций в искусственный интеллект представляет значительный экономический интерес — 1,3% ВВП США составляет примерно $350 миллиардов ежегодно. Однако история показывает, что технологические бумы часто оканчиваются коррекциями, и не все инвесторы получают прибыль, даже если общество выиграет от созданной инфраструктуры.

Напомним

По прогнозам UBS, мировые инвестиции в искусственный интеллект достигнут 375 миллиардов долларов в 2025 году и превысят 500 миллиардов долларов к 2026 году. Этот поток капитала изменяет то, как и куда деньги двигаются в экономике.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
