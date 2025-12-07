25,5 часа в небе: China Eastern запустила самый длинный рейс мира

Авиакомпания China Eastern запустила самый длинный рейс мира — из Шанхая в Буэнос-Айрес за 25,5 часа. Об этом пишет телеграм-канал Стартапенко.

Самый длинный рейс

Boeing 777−300ER преодолел более 20 000 км с короткой остановкой в Окленде (Новая Зеландия) — пассажиры вышли размять ноги, а экипаж дозаправился.

Рейс MU745 вылетел 4 декабря в 2:19 по пекинскому времени и приземлился в 16:45 по местному с загруженностью 96%.

Теперь полеты дважды в неделю (понедельники и четверги из Шанхая, вторники и пятницы обратно).

До этого самым длинным был Сингапур-Нью-Йорк за 18 часов, но этот «южный путь» сократил время из Китая до юга. Америки с 30+ до 25 часов.