Варшава планирует модернизировать систему управления движением и подсоединить к ней около 500 перекрестков. За 223,5 млн злотых обновят светофоры, установят детекторы и камеры, а ИИ будет анализировать ситуацию на дорогах и автоматически будет предлагать оптимальные решения. Об этом пишет телеграм-канал «Украина-Польша».
Искусственный интеллект поможет уменьшить пробки в Варшаве
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как будет работать ИИ?
Главное новшество — использование искусственного интеллекта, который будет автоматически управлять движением и подстраиваться под поток машин. ИИ обеспечит:
- Сбор данных. Система получит дополнительные данные с автоматических датчиков (детекторов, встроенных в асфальт).
- Прогнозирование и оптимизация. ИИ должен прогнозировать и разрабатывать изменения в движении. Как утверждает Łukasz Puchalski, директор ZDM — Чем больше событий он проанализирует, тем лучшее решение разработает.
- Управление коридорами. Постепенный переход на управление целыми дорожными коридорами, а не отдельными перекрестками. Новая система позволит лучше разгружать пробки, регулируя циклы светофоров и при необходимости направлять трафик на альтернативные маршруты.
Система сможет самостоятельно реагировать на аварии, искать объезды и делать проезд более плавным.
Операторы будут работать в центре управления круглосуточно и при необходимости будут устанавливать программу работы светофоров под конкретный перекресток и время суток.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии