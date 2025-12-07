Multi от Минфин
7 декабря 2025, 14:20

Искусственный интеллект поможет уменьшить пробки в Варшаве

Варшава планирует модернизировать систему управления движением и подсоединить к ней около 500 перекрестков. За 223,5 млн злотых обновят светофоры, установят детекторы и камеры, а ИИ будет анализировать ситуацию на дорогах и автоматически будет предлагать оптимальные решения. Об этом пишет телеграм-канал «Украина-Польша».

Варшава планирует модернизировать систему управления движением и подсоединить к ней около 500 перекрестков.

Как будет работать ИИ?

Главное новшество — использование искусственного интеллекта, который будет автоматически управлять движением и подстраиваться под поток машин. ИИ обеспечит:

  • Сбор данных. Система получит дополнительные данные с автоматических датчиков (детекторов, встроенных в асфальт).
  • Прогнозирование и оптимизация. ИИ должен прогнозировать и разрабатывать изменения в движении. Как утверждает Łukasz Puchalski, директор ZDM — Чем больше событий он проанализирует, тем лучшее решение разработает.
  • Управление коридорами. Постепенный переход на управление целыми дорожными коридорами, а не отдельными перекрестками. Новая система позволит лучше разгружать пробки, регулируя циклы светофоров и при необходимости направлять трафик на альтернативные маршруты.

Система сможет самостоятельно реагировать на аварии, искать объезды и делать проезд более плавным.

Операторы будут работать в центре управления круглосуточно и при необходимости будут устанавливать программу работы светофоров под конкретный перекресток и время суток.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
