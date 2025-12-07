НБУ в ноябре 2025 года применил меры влияния к двум банкам и двум небанковским финучреждениям за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также валютного законодательства. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ оштрафовал два банка почти на 19 миллионов. Что нарушили банки
Кого оштрафовал НБУ
- Банк «Пивденный» получил штраф в размере 17,5 млн грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, недостатки в проверке клиентов, нарушения во время усиленной проверки высокорисковых клиентов и несоблюдение требований по предоставлению информации по запросам НБУ.
Дополнительно банк должен оплатить 1 млн грн за нарушение норм валютного надзора.
Банк «Львов» оштрафован на 200 тыс. грн за несвоевременное информирование о пороговых финансовых операциях и за предоставление недостоверных ответов на запросы Нацбанка.
