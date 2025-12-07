НБУ оштрафовал два банка почти на 19 миллионов. Что нарушили банки

НБУ в ноябре 2025 года применил меры влияния к двум банкам и двум небанковским финучреждениям за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также валютного законодательства. Об этом говорится в сообщении регулятора.