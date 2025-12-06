США представили новую стратегию нацбезопасности: почему ее выполнение будет давить на евро

Белый Дом опубликовал Стратегию нацбезопасности 2025 (NSS), которая читается не как план мирового полицейского, а как бизнес-план корпорации, решившей сократить неприбыльные филиалы и сосредоточиться на домашнем рынке, пишет Hugs.fund.

Что говорится в Стратегии

Официально документ ставит в приоритет Западное полушарие (Северная и Южная Америка) для борьбы с миграцией. Но по сути это подготовка к масштабному ниаршорингу (nearshoring). США планируют вытеснить Китай из Латинской Америки не только флотом, но и долларом.

В случае с Китаем — деньги победили идеологию. Фраза о «взаимовыгодных торговых отношениях» в документе по нацбезопасности — это много значит. Трамп не желает разрыва. Он хочет сделки.

Европа? Европа как «плохой актив». Тезисы о «цивилизационном упадке» и демографических изменениях в НАТО — это не просто критика либералов, это обоснование для сокращения расходов. То есть, стоит готовиться к тому, что еврозона будет нести большее бремя расходов, что будет давить на евро.

Украинский вопрос. Сухость формулировок о войне в Украине и отсутствие жесткой критики России (на фоне критики Брюсселя) подтверждает курс на заморозку.

Новая NSS 2025 года фактически объявляет конец эпохи глобализации под зонтиком США. Они больше не хотят спасать мир. Они хотят, чтобы мир платил абонентскую (ренту, если хотите) плату за вход на рынок.