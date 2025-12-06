7 638 плательщиков включены в обновленный Перечень, их количество возросло на 489 субъектов (+454 юридических лица и +35 ФОП) в предыдущий перечень. Также 76% плательщиков перешли из предыдущего Перечня. Об этом написал Глава Налогового комитета
«Клуб белого бизнеса» растет: К списку добавилось 7638 компаний и ФОП
7 638 плательщиков включены в обновленный Перечень, их количество возросло на 489 субъектов (+454 юридических лица и +35 ФОП) в предыдущий перечень. Также 76% плательщиков перешли из предыдущего Перечня. Об этом написал Глава Налогового комитета
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что ожидает плательщиков
Растет доля уплаченных платежей в бюджеты от таких плательщиков. Еще год назад он составлял 9,55%, а сейчас составляет 13,36%.
«Ожидаю, что в следующем Перечне плательщиков будет еще больше. И для этого есть предпосылки», — отметил Гетманцев.
Какие изменения готовят
По словам председателя Налогового комитета, вместе с ассоциациями и налогоплательщиками наработали изменения в НКУ, расширяющие возможности для попадания плательщиков в Перечень и устраняющие проблемы, обнаруженные на основе практики применения норм.
3 декабря 2025 г. Верховной Радой были приняты изменения в закон, согласно которым налогоплательщик может попасть в перечень, в том числе:
- совершил незначительное нарушение в течение последних 3 месяцев и при этом уплатил такой штраф;
- плательщик осуществляет деятельность в отрасли, где он является одним в регионе или Украине:
- один в регионе — для такого плательщика будет использоваться показатель средней заработной платы по стране по этой отрасли;
- один в Украине по отрасли — такой плательщик должен придерживаться средней заработной платы, которая соответствует двум минимальным заработным платам, установленным на 1 января отчетного года.
«Кстати, при формировании последнего Перечня более 150 тыс. плательщиков имели незначительные нарушения и были лишены возможности войти в него. В следующий раз эти плательщики уже не столкнутся с этой проблемой и получат возможность быть в Территории высокого уровня налогового доверия», — подытожил он.
Напомним
1 октября 2024 вступил в силу закон (№ 11084), предусматривающий создание и ведение перечня предприятий с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Этот список неофициально называют «клубом белого бизнеса».
Закон ввел новый термин — «налогоплательщик с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства». Это понятие будет применяться до конца года, в котором в Украине будет прекращено действие военного положения.
Для предприятий, подпадающих под это понятие, вводится особый режим сборов, платежей и администрирования налогов, осуществляемый налоговыми и таможенными органами.
Комментарии