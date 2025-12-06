Враг продолжает прицельно наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Этой ночью разрушения потерпела узловая станция Фастов и пригородный подвижной состав. Обошлось без человеческих потерь, однако движение пригородных поездов затруднено, вводим оперативные изменения в эти сутки. Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».
Укрзализныця меняет маршруты поездов: Враг нанес удар по узловой станции «Фастов»
Ограничение маршрутов
«Ограничиваем пригородные маршруты со стороны столицы по станции Мотовиловка, со стороны Казатина — по станции Кожанка, из Мироновки — по станции Фастов-2. Вместо маршрутов Киев — Фастов-1 организовано челночное движение Киев — Мотовиловка», — говорится в сообщении.
Региональный поезд № 892 Фастов — Славутич устанавливаем в сообщении Боярка — Славутич, график движения остается без изменений.
Временно не будем курсировать по направлениям Житомира и Василькова. В частности, речь о рейсах:
- № 6491 Фастов-1 — Житомир
- № 7034 Житомир — Киев-Пасс (Пригородный)
- № 7037 Киев-Пасс (Пригородный) — Житомир
- № 6042 Васильков-Центр — Киев-Пасс (Пригородный)
- № 6041 Киев-Пасс (Пригородный) — Васильков-Центр
- № 6046 Васильков-Центр — Киев-Пасс (Пригородный)
Также из-за вынужденной замены подвижного состава на Черниговский временно не будем курсировать между Черниговом и Славутичем:
- № 6851 Чернигов — Славутич
- № 6854 Славутич — Чернигов
- № 6853 Чернигов — Славутич
- № 6856 Славутич — Чернигов
Источник: Минфин
