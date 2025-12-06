120 миллионов евро штрафа: ЕС обвинил платформу X Маска во введении пользователей в заблуждение

Европейский союз оштрафовал X Илона Маска на сумму 120 миллионов евро из-за «обманчивого дизайна» синих галочек в социальной сети. Это впервые, когда платформа получила штраф в рамках «Закона о цифровых услугах» (DSA), сообщает The Verge.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что не так с верификацией

«Обман пользователей с помощью синих галочек, сокрытие информации в рекламе и изоляция исследователей не имеют места в интернете в ЕС», — заявила руководительница технологического отдела блока Хенна Вирккунен.

«DSA защищает пользователей. DSA дает исследователям возможность выявлять потенциальные угрозы. DSA восстанавливает доверие к онлайн-среде. С первым решением DSA о невыполнении требований мы возлагаем на X ответственность за подрыв прав пользователей и уклонение от ответственности».

За нарушение DSA ЕС может налагать на компании штрафы в размере до 6% от их глобальной годовой прибыли.

В случае X, которую Маск купил в октябре 2022 года за $44 миллиарда, а недавно продал своей другой компании, xAI, за $33 миллиарда, максимальная сумма штрафа остается непонятной.

Платформа X может оспорить решение Еврокомиссии — именно это Маск и обещал сделать, если сервис признают виновным в нарушении правил ЕС.

В течение 60 дней компания должна уведомить Евросоюз о шагах, которые планирует предпринять для исправления «обманчивого» использования синих галочек, а через 90 дней должно представить решение по другим замечаниям. Если этого не произойдет, X рискует получить дополнительные штрафы.