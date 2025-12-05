Правительство приняло решение, которое замедлит рост тарифа на передачу электроэнергии — Свириденко

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в механизм закупки электроэнергии для нужд национального оператора «Укрэнерго». Это решение призвано оптимизировать расходы госкомпании и, как следствие, затормозить рост тарифа на передачу электроэнергии, который является составляющей конечной цены для всех потребителей. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 5 декабря.

Борьба с технологическими затратами

Ключевое изменение касается покрытия так называемых технологических потерь — электроэнергии, которая физически теряется в сетях при транспортировке от электростанций к потребителям. Ранее «Укрэнерго» было вынуждено покупать этот ресурс на рыночных сегментах, где цены часто меняются и являются существенно выше из-за высокой волатильности (колебаний).

Теперь оператор системы передачи получил право выходить на специальные аукционы.

«Мы изменили механизм, по которому Укрэнерго может покупать электроэнергию для покрытия технологических потерь. Теперь оператор сможет покупать ее не только там, где цены быстро и существенно меняются, но и на специальных торгах — по более прогнозируемым и часто более низким ценам», — пояснила глава правительства.

Эффект для бизнеса и экономики

Нововведение оказывает прямое влияние на структуру тарифа на передачу. Поскольку расходы на закупку электроэнергии для потерь являются одной из крупнейших статей расходов в смете «Укрэнерго», их снижение позволит регулятору не повышать тариф так стремительно, как это могло бы произойти при прежних условиях.

По словам Юлии Свириденко, это решение обеспечит: