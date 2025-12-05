Multi от Минфин
5 декабря 2025, 19:31

США впервые официально разрешили спотовую торговлю криптовалютами на товарных биржах

Соединенные Штаты сделали решающий шаг к полной легализации цифровых активов на традиционных финансовых рынках. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) официально одобрила запуск спотовой торговли криптовалютами на регулируемых биржах, выведя этот сегмент из «серой зоны». Первой платформой, получившей право работать по новым правилам, стала чикагская биржа Bitnomial. Об этом сообщает пресс-служба CFTC.

Соединенные Штаты сделали решающий шаг к полной легализации цифровых активов на традиционных финансовых рынках.

Конец эпохи неопределенности

До сих пор спотовая торговля биткоинами и эфиром в США находилась в регуляторном вакууме: она контролировалась опосредованно через лицензии на денежные переводы на уровне отдельных штатов, но не имела прямого федерального одобрения от CFTC.

Новое решение позволяет биржам, имеющим регистрацию CFTC, осуществлять листинг спотовых рынков Bitcoin и Ethereum. Это означает, что криптовалюты впервые будут торговаться на тех же правах и с теми же гарантиями безопасности, что и традиционные товары — нефть, золото или пшеница.

«Золотая эра инноваций»

Исполняющая обязанности председателя CFTC Кэролайн Фам назвала это решение частью масштабной стратегии администрации Дональда Трампа по превращению США в мировую криптостолицу.

«Впервые в истории спотовая криптовалюта может торговаться на зарегистрированных в CFTC биржах, которые почти сто лет являются золотым стандартом рынка, обеспечивая защиту клиентов и целостность торгов, которых заслуживают американцы», — заявила Фам.

Первопроходец рынка

Первой биржей, которая воспользуется новыми правилами, станет Bitnomial. Ожидается, что площадка запустит торги уже в ближайшее время. Это создаст прецедент для других игроков рынка, позволяя институциональным инвесторам входить в криптоактивы через полностью прозрачную и подотчетную федеральному правительству инфраструктуру.

Почему это важно

Это решение является фундаментом для массового прихода институционального капитала. Крупные пенсионные фонды, банки и страховые компании часто имеют уставные запреты на инвестирование в активы, которые не регулируются федеральными органами США.

Одобрение CFTC снимает этот барьер. Теперь биткоин для американской финансовой системы — это не сомнительный цифровой актив, а легальный биржевой товар. Кроме того, это победа CFTC в негласном соревновании с Комиссией по ценным бумагам (SEC) за контроль над криптовалютным рынком, что может привести к более лояльному регулированию отрасли в будущем.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
