Социальная изоляция и искажение восприятия реальности: The Economist проанализировал, как ИИ меняет воспитание детей

2025 год может стать переломным для индустрии игрушек и образования: китайские производители объявили его годом искусственного интеллекта, массово выпуская роботов и плюшевых мишек, способных обучать, играть и рассказывать истории. Однако эта технология несет в себе скрытые риски социальной изоляции и искажения восприятия реальности. Об этом сообщает The Economist.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Персонализация уровня «люкс» для каждого

Искусственный интеллект кардинально меняет подход к взрослению. Он предлагает демократизацию элитного образования: персональные репетиторы, индивидуальные учебные планы и развлечения, созданные под конкретного ребенка.

Технология позволяет решить вечную проблему школьного образования — ориентацию на «среднего» ученика, когда талантливым скучно, а отстающие теряются.

«Если вы хотите версию этого материала для восьмилетнего ребенка, который говорит на хинди, ИИ может переписать его; если они предпочитают комиксы или песни — без проблем», — отмечается в статье.

В сфере развлечений также происходят тектонические сдвиги. Видеоигры создают уникальный опыт (например, общение с Дартом Вейдером в Fortnite), а классические настольные игры, такие как Trivial Pursuit, получают обновления с ИИ, что позволяет генерировать вопросы на любую тему.

Ловушка «эхо-камеры»

Несмотря на очевидные преимущества, издание предупреждает о серьезных угрозах. Помимо технических сбоев (например, когда ИИ-игрушки начинают обсуждать с детьми непристойные темы) и рисков мошенничества с домашним заданием, существует более глубокая проблема — алгоритмическое сужение мировоззрения.

ИИ быстро изучает предпочтения ребенка и начинает предлагать только то, что ему нравится. Это создает «эхо-камеры» с раннего возраста. Если ребенок любит футбол, его ИИ-репетитор будет приводить только футбольные примеры, а игрушки рассказывать только спортивные истории.

Это убивает элемент случайности и отучает терпеть незнакомое или неинтересное, что является важным навыком для взрослой жизни.

Поколение, которое не умеет спорить

Особое беспокойство вызывает характер отношений детей с чат-ботами. Треть американских подростков уже сейчас утверждают, что общение с ИИ доставляет им столько же удовольствия, как и разговор с другом, и дается легче, чем диалог с родителями.

«Искусственные компаньоны, которые никогда не критикуют и не делятся собственными чувствами, являются плохой подготовкой к общению с несовершенными людьми», — говорится в материале.

Издание называет их «yes-bots» (боты, которые всегда соглашаются). Дети, воспитанные такими «друзьями», рискуют вырасти взрослыми, неспособными к компромиссам, чередованию ролей в диалоге и пониманию сложности человеческих отношений.

Новая роль школы

Авторы статьи подчеркивают необходимость принятия срочных мер. Родителям советуют быть осторожными с «машинами для ретрансляции слов», а правительствам — ввести жесткие возрастные ограничения для использования чат-ботов.

Школам же придется изменить подход: