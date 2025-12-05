Multi от Минфин
українська
5 декабря 2025, 18:05

Apollo объяснила, чем отличается структура активов бедных и багатых

Структура капитала обычной семьи и состоятельной семьи отличается не только количеством нулей на счете, но и самой сутью активов. В то время как большинство людей вкладывают деньги в вещи, которыми пользуются, капитал самых богатых работает на фондовом рынке и в частном бизнесе. Об этом говорится в аналитической записке инвестиционного гиганта Apollo Global Management.

Структура капитала обычной семьи и состоятельной семьи отличается не только количеством нулей на счете, но и самой сутью активов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Аналитики Apollo указывают на четкую закономерность распределения активов в зависимости от уровня благосостояния. Домохозяйства с меньшим достатком (нижний и средний сегменты распределения богатства) держат львиную долю своего капитала в «ощутимых» активах.

Основными видами собственности для этой категории являются:

  • Недвижимость (собственное жилье);
  • Автомобили.

Это активы потребления: они обеспечивают комфорт жизни, но часто требуют затрат на содержание и не генерируют пассивного денежного потока (если не сдаются в аренду).

Формула богатства

Кардинально иная картина наблюдается в верхней части пирамиды богатства. Самые состоятельные домохозяйства фокусируются на продуктивных активах, которые создают добавленную стоимость.

Основу их портфелей составляют:

  • Бизнес-активы (доли в частных компаниях);
  • Акции (инструменты фондового рынка).

Именно эта разница в подходах объясняет, почему разрыв между богатыми и бедными может увеличиваться даже в периоды экономического роста.

Как это влияет на неравенство

Стоит отметить, что такая структура активов делает различные слои населения чувствительными к различным экономическим факторам. Обычные домохозяйства больше всего страдают от инфляции (рост цен на бензин, продукты, обслуживание авто) и высоких процентных ставок по ипотеке, поскольку их богатство «заморожено» в стенах их квартир и машин.

Вместо этого состоятельные люди выигрывают от роста корпоративных доходов и «бычьего» тренда на фондовых биржах. По данным Федеральной резервной системы США, по состоянию на последние годы, 10% самых богатых американцев владеют почти 90% всех акций. Это означает, что когда вы слышите новости о том, что индекс S&P 500 обновил исторический максимум, это праздник касается преимущественно только узкого круга самых богатых инвесторов, а не широкой публики.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
