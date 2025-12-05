НБУ установил новые курсы валют на понедельник, 8 декабря. Согласно данным регулятора, доллар подешевел на 12 копеек, а евро упало на 23 копейки.
Нацбанк укрепил курс гривны перед выходными
Курс доллара
На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 42,0567 грн. Это на 12 копеек меньше, чем в пятницу (42,1838).
Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,9961, что на 23 копейки меньше, чем в пятницу (49,2264).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,6340 (в пятницу курс был 11,5763).
