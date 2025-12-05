Криштиану Роналду стал инвестором и лицом ИИ-стартапа Perplexity

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду выходит на рынок передовых технологий. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» заключил соглашение о глобальном партнерстве с поисковой платформой на базе искусственного интеллекта Perplexity. Спортсмен не только будет выполнять роль посла бренда, но и вошел в капитал компании как инвестор. Об этом сообщает пресс-служба Perplexity.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Больше, чем рекламный контракт

Соглашение предусматривает более глубокое сотрудничество, чем традиционное спонсорство. По информации компании, Роналду является активным пользователем сервиса в повседневной жизни. В частности, футболист использует AI-поисковик для подготовки к важным публичным выступлениям, речам при получении наград и созданию официальных анонсов.

Его решение инвестировать собственные средства в проект сигнализирует о вере в то, что надежный искусственный интеллект становится критически важным инструментом для лидеров, помогая переходить от получения информации к конкретным действиям.

Общая философия

Perplexity, которая позиционирует себя как инструмент для людей, ориентированных на долгосрочный прогресс, проводит параллель между своей миссией и карьерой футболиста.

В компании отмечают, что подход Роналду к жизни, где каждое достижение является лишь стартом для нового вызова, полностью отражает принципы работы их поискового механизма.

Цифровой музей CR7

В честь начала сотрудничества платформа запустила интерактивное пространство — «Хаб Криштиану Роналду». Это специализированный раздел, где фанаты могут:

исследовать этапы карьеры футболиста через призму искусственного интеллекта;

просмотреть архивные и редкие изображения;

узнать подробности о знаковых голах и историях, которые за ними стоят.

Кто такие Perplexity и почему они бросают вызов гигантам

Perplexity AI — это стартап из Сан-Франциско, который разрабатывает поисковую систему нового поколения. В отличие от Google, который выдает список ссылок, Perplexity предоставляет прямые, лаконичные ответы на вопросы пользователей, генерируя текст с помощью больших языковых моделей и ссылаясь на источники информации.

Компания является одним из самых успешных «единорогов» (стартапов с оценкой более $1 млрд) последних лет. Среди ранних инвесторов проекта фигурируют основатель Amazon Джефф Безос и производитель чипов Nvidia. По данным профильных СМИ, в 2024 году компания привлекала финансирование с оценкой, приближавшейся к $9 млрд, пытаясь потеснить доминирование Google на рынке интернет-поиска.