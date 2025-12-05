Криштиану Роналду стал инвестором и лицом ИИ-стартапа Perplexity

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 декабря 2025, 16:55 Читати українською

Криштиану Роналду стал инвестором и лицом ИИ-стартапа Perplexity

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду выходит на рынок передовых технологий. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» заключил соглашение о глобальном партнерстве с поисковой платформой на базе искусственного интеллекта Perplexity. Спортсмен не только будет выполнять роль посла бренда, но и вошел в капитал компании как инвестор. Об этом сообщает пресс-служба Perplexity.

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду выходит на рынок передовых технологий.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Больше, чем рекламный контракт

Соглашение предусматривает более глубокое сотрудничество, чем традиционное спонсорство. По информации компании, Роналду является активным пользователем сервиса в повседневной жизни. В частности, футболист использует AI-поисковик для подготовки к важным публичным выступлениям, речам при получении наград и созданию официальных анонсов.

Его решение инвестировать собственные средства в проект сигнализирует о вере в то, что надежный искусственный интеллект становится критически важным инструментом для лидеров, помогая переходить от получения информации к конкретным действиям.

Общая философия

Perplexity, которая позиционирует себя как инструмент для людей, ориентированных на долгосрочный прогресс, проводит параллель между своей миссией и карьерой футболиста.

В компании отмечают, что подход Роналду к жизни, где каждое достижение является лишь стартом для нового вызова, полностью отражает принципы работы их поискового механизма.

Цифровой музей CR7

В честь начала сотрудничества платформа запустила интерактивное пространство — «Хаб Криштиану Роналду». Это специализированный раздел, где фанаты могут:

  • исследовать этапы карьеры футболиста через призму искусственного интеллекта;
  • просмотреть архивные и редкие изображения;
  • узнать подробности о знаковых голах и историях, которые за ними стоят.

Кто такие Perplexity и почему они бросают вызов гигантам

Perplexity AI — это стартап из Сан-Франциско, который разрабатывает поисковую систему нового поколения. В отличие от Google, который выдает список ссылок, Perplexity предоставляет прямые, лаконичные ответы на вопросы пользователей, генерируя текст с помощью больших языковых моделей и ссылаясь на источники информации.

Компания является одним из самых успешных «единорогов» (стартапов с оценкой более $1 млрд) последних лет. Среди ранних инвесторов проекта фигурируют основатель Amazon Джефф Безос и производитель чипов Nvidia. По данным профильных СМИ, в 2024 году компания привлекала финансирование с оценкой, приближавшейся к $9 млрд, пытаясь потеснить доминирование Google на рынке интернет-поиска.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами