OpenAI ищет таланты без дипломов и хакеров

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, объявила о поиске талантов для своей шестимесячной программы резиденции, которая стартует в 2026 году. Компания готова нанимать не только профильных специалистов, но и самоучек, хакеров и ученых из других сфер, если они имеют высокий потенциал в исследовании искусственного интеллекта. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Условия и перспективы

OpenAI Residency — это интенсивная программа, рассчитанная на шесть месяцев. В отличие от классических стажировок, резиденты сразу получают статус полноценных сотрудников компании. Они интегрируются в исследовательские команды и работают над реальными проектами под руководством ведущих инженеров и ученых.

Работа предполагает гибридный формат посещения офиса в Сан-Франциско (Калифорния). Компания обещает оказать помощь с переездом (релокацией) для выбранных кандидатов.

Главная мотивация для участников — возможность получить предложение о постоянной работе в OpenAI после завершения программы, что зависит от продемонстрированных результатов.

Кого ищет создатель ChatGPT

В компании подчеркивают, что не обращают внимания на формальные регалии или «правильные» дипломы. Приоритетом является «траектория развития», а не конкретный архетип кандидата.

В идеальном портрете претендента OpenAI видит:

Творческих разработчиков и хакеров: тех, кто уже имеет опыт преобразования амбициозных идей в рабочие прототипы или продукты.

Исследователей из смежных областей: математиков, физиков, нейробиологов, стремящихся применить свои знания в AI.

Самоучка: независимые мыслители, которые овладели сложными техническими навыками через самообразование, участие в хакатонах, олимпиадах или работу над open-source проектами.

«Мы ищем людей, чья скорость обучения, оригинальность и техническая креативность сигнализируют о потенциале стать будущими лидерами в области исследований ИИ», — говорится в описании вакансии.

Жесткие технические требования

Несмотря на демократичность к биографиям кандидатов, технический порог входа остается чрезвычайно высоким. От претендентов требуют:

Совершенного владения языками программирования.

Глубокого понимания высшей математики (линейная алгебра, статистика, теория вероятностей, матанализ).

Способность самостоятельно реализовывать сложные технические проекты.

Процесс отбора начнется уже в январе 2026 года и будет включать серию технических оценок.

Кадровый голод и гонка зарплат

Стоит отметить, что борьба за таланты в сфере искусственного интеллекта сейчас является одной из самых жестких на рынке труда. Технологические гиганты, такие как Google, Meta, Microsoft и Anthropic, готовы платить специалистам уровня Senior AI Researcher зарплаты, измеряемые сотнями тысяч, а иногда и миллионами долларов в год (включая бонусы и акции).

Программы резиденций, подобные той, что предлагает OpenAI, являются стратегическим инструментом для компаний. Они позволяют выявлять «необработанные алмазы» — гениальных инженеров, которые еще не имеют громкого имени в научном сообществе, и привлекать их в команду раньше, чем их перехватят конкуренты за значительно более высокие суммы. Это классический пример инвестирования в человеческий капитал на этапе его роста.