Угроза долларизации и финансовые шоки: МВФ предупредил о рисках роста рынка стейблкоинов

Стейблкоины, курс которых привязан к доллару США, имеют потенциал сделать международные платежи быстрее и дешевле, однако несут серьезные риски «цифровой долларизации» для развивающихся стран. Об этом говорится в аналитическом отчете МВФ.

Масштаб рынка и сравнение с биткоином

Международный валютный фонд фиксирует взрывной рост сектора. С 2023 года капитализация двух главных активов — USDT и USDC — утроилась и достигла $260 млрд. Для понимания масштаба: это уже составляет около 10% от рыночной стоимости биткоина. При этом годовой объем торгов этими инструментами в 2024 году пересек отметку в $23 трлн.

Эксперты отмечают четкое географическое распределение:

Азия является лидером по абсолютному количеству транзакций.

Страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки лидируют по использованию стейблкоинов относительно размера своих экономик.

Потенциал: где стейблкоины побеждают банки

МВФ признает, что технология решает реальные проблемы. Главное преимущество — трансграничные переводы и денежные переводы мигрантов. Традиционные банковские системы в этом сегменте часто медленные и дорогие.

Кроме того, стейблкоины обеспечивают доступ к финансовым услугам в регионах, где банкам работать невыгодно или слишком дорого. Это создает здоровую конкуренцию, заставляя классические финансовые учреждения снижать комиссии.

Обратная сторона: «слепые зоны» и потеря контроля

В то же время МВФ предупреждает об опасности замещения национальных валют. В странах с высокой инфляцией население может массово переходить на цифровые доллары, что лишает центробанки контроля над движением капитала.

«Стейблкоины способны ускорить процесс долларизации и повысить волатильность потоков капитала, обходя установленные государством ограничения», — отмечают авторы анализа.

Отдельную угрозу представляет статистическая неопределенность. Из-за использования некастодиальных кошельков (где пользователь сам контролирует ключи) регуляторы часто не видят ни гражданства, ни местонахождения владельцев активов. Это искажает макроэкономические данные, затрудняет мониторинг финансовых потоков и мешает эффективно реагировать на кризисы.

Фрагментация регулирования

Фонд обеспокоен отсутствием единых мировых стандартов. Различные подходы в США, ЕС и Японии создают условия для регуляторного арбитража, когда компании выбирают юрисдикции с наименьшим контролем. МВФ призывает к технической совместимости платежных систем, чтобы избежать их раскола на изолированные сегменты.